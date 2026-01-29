La confirmación de Bad Bunny como la estrella central del Super Bowl LX ha generado una expectativa masiva. El artista puertorriqueño se presentará en el medio tiempo para protagonizar uno de los momentos más vistos de la televisión mundial, consolidando su influencia en la cultura actual.

En este contexto, surge la duda sobre el beneficio económico que obtendrá el “Conejo Malo” por esta actuación. Descubre a continuación los detalles financieros del show y la fecha clave del evento.

¿CUÁL SERÁ LA CIFRA QUE RECIBIRÁ BAD BUNNY POR SU PRESENTACIÓN?

Resulta sorprendente para muchos, pero la NFL no otorga un salario ni honorarios directos a los artistas que encabezan el intermedio musical. Sin embargo, esto no significa que el artista pierda dinero. La organización del Super Bowl asume la totalidad de los costos de producción, los cuales suelen ascender a varios millones de dólares para cubrir escenografía, efectos visuales, seguridad y despliegue técnico.

El verdadero “pago” para Benito Antonio Martínez Ocasio reside en la exposición mediática masiva. Históricamente, participar en este evento se traduce en un incremento exponencial de las reproducciones en plataformas digitales y en una valorización inmediata de la marca personal del artista. Esta vitrina global actúa como un motor de marketing que impulsa la venta de boletos para futuras giras y consolida acuerdos publicitarios de alto nivel, según informa la plataforma El Siglo de Torreón.

Bad Bunny. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR EL EVENTO Y QUÉ OTROS DETALLES SE HAN CONFIRMADO?

La cita deportiva está pactada para el domingo 8 de febrero de 2026, con el pitazo inicial a las 6:30 p.m. (hora del Este). El escenario será el Levi’s Stadium, recinto de los San Francisco 49ers, donde la jornada comenzará con un acto de apertura a cargo de Green Day.

Durante el intermedio, Bad Bunny dispondrá de un bloque de aproximadamente 15 minutos para desplegar su repertorio. La logística para este segmento es milimétrica, ya que el escenario debe montarse y desmontarse en tiempo récord sobre el césped. La expectativa es total, pues se espera que el artista aproveche este breve pero intenso espacio para ofrecer un espectáculo visual que rinda homenaje a sus raíces y a la energía que lo caracteriza en sus presentaciones en vivo.

(Foto: Raúl Umeres)

¿QUIÉN ES EL ARTISTA DETRÁS DEL FENÓMENO DE BAD BUNNY?

Benito Antonio Martínez Ocasio, nacido el 10 de marzo de 1994 en Puerto Rico, es actualmente uno de los máximos referentes del reguetón y el trap a nivel mundial. Su carrera despegó en 2016 tras publicar su música de forma independiente en SoundCloud mientras trabajaba en un supermercado y cursaba estudios en la Universidad de Puerto Rico. Desde entonces, ha acumulado múltiples premios Grammy y Billboard, logrando el hito histórico de ser el artista más escuchado en Spotify durante tres años consecutivos (2020-2022).

A sus 31 años, su impacto trasciende la música; ha incursionado en el cine de Hollywood con participaciones en cintas como Bullet Train. Su estilo musical es una mezcla ecléctica de géneros que van desde la bachata hasta el rock, siempre acompañados de una narrativa visual única y un fuerte compromiso con el activismo social en su país de origen.

VÍDEO RECOMENDADO: