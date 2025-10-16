El cuerpo humano requiere de nutrientes para mantener su funcionamiento y estar saludable, siendo el huevo uno de los alimentos que nunca debe faltar en tus desayunos o almuerzos diarios. Al respecto, hoy resulta relevante dar a conocer estadísticas entorno al consumo de este producto adquirido de manera masiva por los peruanos, y que anualmente le brinda nutrición a grandes y chicos como parte de dieta diaria.

ESTA ES LA CANTIDAD DE HUEVOS QUE CONSUMEN LOS PERUANOS ANUALMENTE

La dieta diaria de un peruano suele contener un huevo sancochado, y es que proveniente de la gallina, nos termina aportando tanto aminoácidos como nutrientes esenciales para mantenernos saludables.

En ese sentido, y dada su repercusión como versátil ‘superalimento’, te contamos que según cifras brindadas por parte de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), el consumo promedio anual a nivel nacional, bordea los 247 por persona, aunque dependiendo del lugar donde vivimos, esta estadística puede terminar variando.

“En la sierra es más complicado porque no se produce mucho huevo, es más caro”, remarca en diálogo concedido a RPP, el director de la APA, Pedro José de Zavala, quien también se manifiesta entorno a la capacidad económica de las familias peruanas como factor fundamental para terminar adquiriendo este bien alimenticio.

A propósito del aspecto económico, y las ventas generadas, la información dada a conocer revela que los cálculos estiman valores a precio ofrecido al público que representan alrededor de 5,000 millones de soles, y ello sustentado en aproximadamente 600 a 700 granjas cuya concentración radica sobre todo en las ciudades de Trujillo, Ica (Chincha) y Lima.

¿HUEVO ENTERO O SOLO LA CLARA? CONOCE QUÉ TE OFRECE CADA UNA Y CUÁL MÁS PROTEÍNA

La alimentación diaria trae consigo que integremos a nuestra dieta, aquellos productos saludables como el huevo de gallina que a la misma vez resulta controversial debido a su contenido relativamente alto de colesterol dietético.

En ese sentido, algunas personas también optan por separar a la clara de la yema porque la última de las mencionadas contiene más grasas y menos proteína que la otra, sin embargo desde la Academia Española de Nutrición y Dietética, precisan que separarlas haría que termines perdiéndote todos los valores nutricionales ofrecidos al momento de consumirlo cocido y entero.

De acuerdo a la información asimismo compartida por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un huevo grande contiene 6,3 gramos de dicho prótido distribuido entre las porciones de yema y clara, es decir, 3,6 en la clara y 2,7 en la yema.

El consumo diario de huevo cocido y entero nos brinda beneficios entre los cuales resaltan la pérdida de peso, entre otros importantes privilegios. (Fuente: iStock) / john shepherd

Con respecto a sus funciones y composición, este superalimento proveniente de la gallina llama la atención por estar asociado con actividades biológicas y antimicrobianas, encontrándose en ella también desde vitaminas (D, A, B, E) hasta minerales (selenio, yodo, fósforo), y antioxidantes como la luteína y zeaxantina.

“Está bien establecido que los huevos son una de las mejores fuentes dietéticas de proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales, y son reconocidos por su alto valor biológico”, remarca el USDA a través de informe donde expone todos los beneficios para la salud que nos ofrece este nutritivo alimento.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MÁS IMPORTANTES BENEFICIOS QUE TE BRINDA EL CONSUMO DE HUEVO

PROTEÍNAS

- Consumir suficientes proteínas del huevo puede ayudarnos a perder peso, aumentar masa muscular, reducir la tensión arterial y asimismo mejorar la salud ósea.

SALUD OCULAR

- La gran cantidad de luteína y zeaxantina que posee el huevo de gallina, hoy contribuye a una buena salud ocular, e incluso puede llegar a prevenir la degeneración macular.

SANO EMBARAZO

- Las vitaminas y minerales que componen el huevo resultan favorables para el desarrollo cerebral del bebé, incluyendo así al ácido fólico que además contribuye al crecimiento de la médula espinal del feto.

SACIEDAD

- Su gran cantidad de proteínas, hoy puede hacerte sentir saciado durante más tiempo, y gracias al bajo porcentaje de calorías presentado más el llamado colina, tu metabolismo tiende a estar controlado.