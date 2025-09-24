El cuerpo humano requiere de nutrientes para mantener su funcionamiento y estar saludable, siendo el huevo uno de los alimentos que nunca debe faltar en tus desayunos o almuerzos diarios. A propósito de este producto al cual puedes acceder fácilmente, y resulta muy versátil, hoy te contamos si comerlo enteramente cocido es igual o más proteico que la propia clara separada de la yema.

¿EL HUEVO ENTERO O SOLO LA CLARA? DESCUBRE CUÁL DE LOS DOS TE OFRECE MÁS PROTEÍNA

La alimentación diaria trae consigo que integremos a nuestra dieta, aquellos productos saludables como el huevo de gallina que a la misma vez resulta controversial debido a su contenido relativamente alto de colesterol dietético.

En ese sentido, algunas personas también optan por separar a la clara de la yema porque la última de las mencionadas contiene más grasas y menos proteína que la otra, sin embargo desde la Academia Española de Nutrición y Dietética, precisan que separarlas haría que termines perdiéndote todos los valores nutricionales ofrecidos al momento de consumirlo cocido y entero.

De acuerdo a la información asimismo compartida por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un huevo grande contiene 6,3 gramos de dicho prótido distribuido entre las porciones de yema y clara, es decir, 3,6 en la clara y 2,7 en la yema.

El consumo diario de huevo cocido y entero nos brinda beneficios entre los cuales resaltan la pérdida de peso, entre otros importantes privilegios. (Fuente: iStock) / john shepherd

Con respecto a sus funciones y composición, este superalimento proveniente de la gallina llama la atención por estar asociado con actividades biológicas y antimicrobianas, encontrándose en ella también desde vitaminas (D, A, B, E) hasta minerales (selenio, yodo, fósforo), y antioxidantes como la luteína y zeaxantina.

“Está bien establecido que los huevos son una de las mejores fuentes dietéticas de proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales, y son reconocidos por su alto valor biológico”, remarca el USDA a través de informe donde expone todos los beneficios para la salud que nos ofrece este nutritivo alimento.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MÁS IMPORTANTES BENEFICIOS OBTENIDOS DEL HUEVO

Proteínas

- Consumir suficientes proteínas del huevo puede ayudarnos a perder peso, aumentar masa muscular, reducir la tensión arterial y asimismo mejorar la salud ósea.

Salud de los ojos

- La gran cantidad de luteína y zeaxantina que posee el huevo de gallina, hoy contribuye a una buena salud ocular, e incluso puede llegar a prevenir la degeneración macular.

Sano embarazo

- Las vitaminas y minerales que componen el huevo resultan favorables para el desarrollo cerebral del bebé, incluyendo así al ácido fólico que además contribuye al crecimiento de la médula espinal del feto.

Saciedad

- Su gran cantidad de proteínas, hoy puede hacerte sentir saciado durante más tiempo, y gracias al bajo porcentaje de calorías presentado más el llamado colina, tu metabolismo tiende a estar controlado.