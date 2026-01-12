Si eres contribuyente, dueño de un negocio o simplemente un ciudadano que debe realizar trámites en el Estado, es fundamental conocer el valor actualizado de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Este indicador es la columna vertebral de nuestra economía fiscal y su variación anual impacta directamente en el bolsillo de los peruanos.

Para este año, el Gobierno ha oficializado un cambio importante. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber sobre el monto de la UIT 2026, quién lo establece y cómo afecta tus finanzas.

Valor oficial de la UIT 2026 en el Perú

Mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que el valor de la UIT para el año 2026 es de S/ 5,500.

Este incremento de S/ 150 respecto al valor del año anterior (que fue de S/ 5,350 en 2025) responde a la evaluación de variables macroeconómicas y al índice de precios al consumidor. Este nuevo monto rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, siendo de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas y privadas del país.

¿Qué es la UIT y para qué sirve?

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es el valor de referencia en soles que utiliza el Estado Peruano para determinar la base imponible, impuestos, multas, infracciones y otros aspectos de carácter tributario o administrativo.

Su importancia radica en que sirve como escala para diversos cálculos legales. Algunos montos se expresan en cantidades fijas (por ejemplo, una multa de 5 UIT) o en porcentajes (como una deducción del 20% de la UIT). Al subir el valor de la unidad, el monto final en soles de estos conceptos también se ve modificado de forma proporcional.

¿Cómo afecta el aumento de la UIT 2026 a tus finanzas?

El incremento a S/ 5,500 tiene un efecto doble. Por un lado, puede beneficiar a los trabajadores en el pago de impuestos, pero por otro, encarece las sanciones y trámites estatales.

Impacto en el Impuesto a la Renta

Uno de los beneficios directos es para los trabajadores en planilla (quinta categoría) e independientes (cuarta categoría). Al subir la UIT, se amplía el tramo de ingresos exonerados. En 2026, aquellos que ganen hasta 7 UIT anuales (equivalente a S/ 38,500) no pagarán Impuesto a la Renta.

Multas y sanciones administrativas

Si cometes una infracción de tránsito o recibes una multa de la SUNAT, el costo será mayor. Por ejemplo, si una multa equivale al 10% de la UIT, en 2025 pagabas S/ 535, pero en 2026 pasarás a pagar S/ 550.

Trámites y procesos judiciales

Muchos trámites ante municipalidades, ministerios o el Poder Judicial (tasas, derechos de trámite o licencias) están indexados a la UIT, por lo que verás un ligero ajuste al alza en sus costos.

¿Quién determina el valor de la UIT cada año?

El valor de la UIT es establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para fijar este monto, los técnicos del MEF analizan diversos factores, principalmente la inflación proyectada y el crecimiento económico del país.

El anuncio suele realizarse en la segunda quincena de diciembre de cada año a través de un Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano. Una vez publicado, el nuevo valor tiene vigencia durante todo el ejercicio fiscal siguiente.

Calculadora de la UIT 2026: Unidades y Porcentajes

Para facilitar tus cuentas, puedes calcular los montos exactos según tus necesidades. Recuerda que la fórmula base es multiplicar la cantidad de unidades por el valor de S/ 5,500.