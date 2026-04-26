Cada vez resta menos para que la fiesta más grande del fútbol, termine rompiendo fuegos de manera oficial, y mediante una FIFA presidida por Gianni Infantino cuya organización de importante certamen, marcará hito para el ‘deporte rey’. Hoy la Copa del Mundo 2026 se presenta como el histórico torneo donde la participación de 48 selecciones y anfitrionaje a cargo de 3 países, viene llamando la atención, y generando mayor expectativa ahora sabiéndose los detalles entorno a fixture. Tras la realización de sorteo, ahora te compartimos información oficial acerca de la fecha y horario de inicio de la gran final, estadio, y mucho más al respecto.

FECHA Y HORARIO DE LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026

El medio año de 2026 traerá consigo la disputa de una edición más de la Copa del Mundo tras Qatar 2022, y en esta oportunidad resultando histórica debido a la participación de 48 selecciones nacionales que buscarán alcanzar la anhelada gran final.

De acuerdo a la información compartida por parte de la FIFA, y tras sorteo realizado el 5 de diciembre 2025, el partido que definirá al ganador de la mayor fiesta del fútbol, figura programado para jugarse el 19 de julio, y desde las 2 p.m. (Hora peruana) teniendo como sede a la ciudad estadounidense de Nueva York.

Tras 32 años, otra vez Norteamérica albergará todos los partidos de una inédita Copa del Mundo, y recibiendo a 48 selecciones nacionales que terminaron de clasificarse a través de hasta dos repescas internacionales.

LAS 48 SELECCIONES CLASIFICADAS A LA COPA DEL MUNDO 2026

Desde 1930, el certamen organizado por la FIFA, y que reúne a las mejores selecciones del mundo, representa quizá la más grande fiesta del fútbol, y con miras al centenario, ahora trasciende debido a sobre todo el incremento de equipos clasificados.

Según lo anunciara el presidente del máximo ente rector, Gianni Infantino, la vigésima tercera edición del Mundial que se jugará en Norteamérica, contará con la inédita participación de 48 combinados patrios, e integrantes de cada una de las confederaciones asociadas.

A continuación, y tras la culminación de las respectivas eliminatorias continentales, te compartimos el listado compuesto por todas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

CONMEBOL

- Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, y Paraguay

CONCACAF

- México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones, Panamá, Curazao, y Haití

CAF

- Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, y RD Congo

AFC

- Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán, e Irak

OFC

- Nueva Zelanda

UEFA

- Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, y Turquía

Con relación a este listado integrado por las 48 selecciones que participarán en inédita Copa del Mundo 2026 cuya final se llevará a cabo el 19 de julio, y a partir de las 2 de la tarde (Hora peruana), te revelamos cómo quedaron conformados los 12 grupos:

GRUPO A

- México / Sudáfrica / Corea del Sur / Chequia

GRUPO B

- Canadá / Bosnia y Herzegovina / Qatar / Suiza

GRUPO C

- Brasil / Marruecos / Haití / Escocia

GRUPO D

- Estados Unidos / Paraguay / Australia / Turquía

GRUPO E

- Alemania / Curazao / Costa de Marfil / Ecuador

GRUPO F

- Países Bajos / Japón / Suecia / Túnez

GRUPO G

- Bélgica / Egipto / Irán / Nueva Zelanda

GRUPO H

- España / Cabo Verde / Arabia Saudita / Uruguay

GRUPO I

- Francia / Senegal / Irak / Noruega

GRUPO J

- Argentina / Argelia / Austria / Jordania

GRUPO K

- Portugal / RD Congo / Uzbekistán / Colombia

GRUPO L

- Inglaterra / Croacia / Ghana / Panamá