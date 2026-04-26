Por Luis Carlo Merino

Cada vez resta menos para que la fiesta más grande del fútbol, termine rompiendo fuegos de manera oficial, y mediante una FIFA presidida por Gianni Infantino cuya organización de importante certamen, marcará hito para el ‘deporte rey’. Hoy la Copa del Mundo 2026 se presenta como el histórico torneo donde la participación de 48 selecciones y anfitrionaje a cargo de 3 países, viene llamando la atención, y generando mayor expectativa ahora sabiéndose los detalles entorno a fixture. Tras la realización de sorteo, ahora te compartimos información oficial acerca de la fecha y horario de inicio de la gran final, estadio, y mucho más al respecto.

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