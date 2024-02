El entrenador argentino Ricardo Gareca respondió con mesura a las críticas vertidas por el reconocido periodista y escritor peruano Jaime Bayly, quien lo calificó de “traidor” por su reciente nombramiento como nuevo director técnico de la Selección chilena. ¿Qué es lo que dijo el “tigre”? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber de este tema.

QUÉ ES LO QUE DIJO JAMIE BAYLY SOBRE RICARDO GARECA

Jaime Bayly recriminó a Gareca por haber aceptado dirigir al clásico rival de Perú. “Creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos, y me incluyo. Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar. Gareca podría ser entrenador de la selección argentina”, dijo el comunicador a través de su canal de YouTube.

Asimismo, el escritor añadió: “Gareca podría ser entrenador, tranquilamente, de la selección uruguaya, de la selección colombiana, de la selección ecuatoriana, de la selección de Costa Rica, de la selección de Brasil. Y yo no me hubiera sentido traicionado”.

Por último, Bayly destacó que no tiene rencor a Chile, pero sí le molesta que el estratega no haya respetado códigos. “Había una y solo una selección en el mundo con la que Gareca, después de Perú, no podía comprometerse, y esa es la selección de Chile. Insisto, no porque yo odie a Chile: yo no odio a Chile. No porque yo esté atizando irresponsablemente el rencor de los peruanos contra los chilenos; yo nunca he creído en eso. Pero en el fútbol como en la vida hay códigos, hay lealtades”.

QUÉ RESPONDIÓ RICARDO GARECA A JAMIE BAYLY TRAS LLAMARLO “TRAIDOR”

Ante las críticas de Jaime Bayly, quien calificó a Ricardo Gareca como “traidor” por dirigir a la Selección chilena, el entrenador argentino respondió con mesura y respeto en una entrevista para radio Cooperativa.

Gareca expresó su admiración por Bayly, destacando su capacidad intelectual y de análisis, aunque reconoció que la decisión de dirigir a Chile no fue del agrado del comunicador. Sin embargo, el “Tigre” prefirió no entrar en confrontaciones y evitó comentar sobre las opiniones críticas hacia su persona, señalando que todos son sujetos a la crítica y prefiere enfocarse en su carrera sin entrar en debates sobre las opiniones de terceros.

Esta respuesta muestra la postura diplomática y centrada de Gareca ante las críticas recibidas, optando por seguir adelante con su labor profesional sin dejar que los comentarios negativos afecten su trayectoria.

“Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él”.

“En cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí”, indicó.

QUIÉN ES RICARDO GARECA

Ricardo Alberto Gareca es un exfutbolista, entrenador y profesor argentino que se desempeñó como delantero futbolístico. En los últimos años, fue una de las figuras más queridas por la nación peruana debido a que bajo su dirección técnica, la Selección Peruana logró clasificar al mundial de fútbol Rusia 2018.

Con la Selección Peruana, Ricardo Gareca, llegó a cuatro instancias finales desde que asumió el cargo en 2015: medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Ricardo Gareca fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín donde se destacó como goleador y fue reintegrado a Boca en 1982, permaneció en este club hasta 1984.

Ricardo Gareca también tuvo un breve paso por River Plate, llegó en 1985 al América de Cali, consiguiendo dos campeonatos en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha e ídolo, y finalizó su carrera futbolística en Independiente de Avellaneda con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994.