España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 después de imponerse en las semifinales a Francia e Inglaterra, respectivamente. Ambas selecciones llegan con la ilusión de conquistar el título en la edición más grande de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, además de la gloria deportiva, existe otro gran incentivo: el millonario premio que la FIFA entregará al campeón. Gracias al crecimiento de los ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas, el organismo elevó la bolsa económica a una cifra nunca antes vista. La selección que levante el trofeo también recibirá el mayor premio otorgado en la historia de los mundiales. Descubre cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026 y cómo se repartirán los premios entre las selecciones.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026?

La selección que se imponga en la final se llevará un premio de 50 millones de dólares, convirtiéndose en el incentivo económico más alto entregado por la FIFA a un campeón mundial. Esta cantidad supera ampliamente la otorgada en la edición de Qatar 2022, reflejando el crecimiento financiero que tuvo el torneo.

El resto del podio también obtendrá importantes ingresos. La distribución para los cuatro primeros lugares quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón: US$ 50 millones.

Subcampeón: US$ 35 millones.

Tercer lugar: US$ 30 millones.

Cuarto lugar: US$ 28 millones.

Con estos montos, la FIFA busca reconocer el desempeño deportivo de las selecciones que llegan a las instancias decisivas.

Copa del Mundo. (Foto: Getty Images) / Clive Rose

¿CÓMO SE REPARTEN LOS PREMIOS EN CADA ETAPA DEL TORNEO?

El dinero no está reservado únicamente para los finalistas. Desde antes del inicio de la competencia, cada federación recibió un aporte de US$ 2,5 millones para ayudar a cubrir los gastos relacionados con la preparación de su delegación.

Además, el premio económico aumenta conforme los equipos avanzan en la competencia:

Eliminados en fase de grupos: US$ 10 millones.

Eliminados en dieciseisavos de final: US$ 12 millones.

Eliminados en octavos de final: US$ 16 millones.

Eliminados en cuartos de final: US$ 20 millones.

Este esquema garantiza que todas las selecciones obtengan ingresos por su participación y premia el rendimiento conseguido en el campo de juego.

¿POR QUÉ LA FIFA PUDO AUMENTAR TANTO LA BOLSA DE PREMIOS?

La edición 2026 marcó un antes y un después gracias a la expansión del campeonato. El aumento de 32 a 48 selecciones elevó el número de partidos hasta 104, lo que impulsó los ingresos obtenidos por derechos de televisión, acuerdos comerciales y venta de entradas.

Como resultado, la bolsa total destinada a premios llegó a US$ 871 millones, prácticamente el doble de los US$ 440 millones repartidos durante el Mundial de Qatar 2022.

El MetLife Stadium albergará la final de la Copa del Mundo 2026 este 19 de julio. (Crédito: Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP) / LOKMAN VURAL ELIBOL

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

En Perú, el compromiso comenzará a las 2:00 de la tarde, mientras que en otros países podrá verse en distintos horarios según la zona.

España y Argentina buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol, en un partido que pondrá fin al Mundial más grande organizado hasta la fecha.