Las inscripciones para la competencia están abiertas hasta el 28 de junio de 2026 | Foto: Difusión
Las inscripciones para la competencia están abiertas hasta el 28 de junio de 2026 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En el marco de la celebración de sus 11 años de trayectoria, la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) se consolida como el epicentro del deporte de montaña en el continente. Tras haber sido designada oficialmente como licenciataria de la Marca Perú por Promperú, el evento se prepara para una edición 2026 sin precedentes, teniendo como gran protagonista a la exigente y espectacular distancia Skyrace Extreme.