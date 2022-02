Devolución IVA: cómo y dónde reclamar el subsidio

Como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno nacional adelantó el esquema de la devolución del IVA . Este producto consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. Asimismo, te detallamos en la siguiente nota si eres beneficiarios y en qué punto cobrar.

¿SE PUEDEN ACUMULAR LOS COBROS DE LA DEVOLUCIÓN IVA Y OTROS PROGRAMAS?

Aquellos hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago de los programas Devolución del IVA y de Ingreso Solidario lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por tres no cobros.

DÓNDE PUEDO COBRAR COBRAR LA DEVOLUCIÓN DEL IVA HOY

Puede consultar cuáles son los puntos autorizados en cada municipio a través de este enlace. Recuerde que para hacer parte del programa Devolución del IVA no debe llenar formularios ni pagarle a nadie. Este dinero está destinado a los hogares más vulnerables en el territorio nacional.

Bogotá y Cundinamarca: Su Red / Paga Todo.

Putumayo: Su Red

Antioquia: Su Red/Gana

Boyacá y Amazonas: Su Red/Jer

Tolima: Su Red/GanaGana

Huila: Su Red/ Su Chance

Nariño: Su Red

Cauca: Su Red/Acertemos

Norte de Santander: Su Red/Apuestas Cúcuta 75

Santander: Su Red/La Perla

Cesar: Su Red/Red de Servicios del Cesar

CÓMO COBRAR LA DEVOLUCIÓN DEL IVA HOY EN COLOMBIA

Aquellos beneficiarios pueden reclamar el dinero presentando de manera obligatoria su documento de identidad en las ventanillas de pago de SuperGiros que se encuentran en todo el país, manteniendo las medidas sanitarias establecidas al momento de dirigirse de manera presencial a recibir el incentivo económico.