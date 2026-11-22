Más de 150 perros y gatos rescatados llegarán a la Adoptatón 2026 con la esperanza de encontrar un hogar donde recibir cariño y cuidados. La jornada, impulsada por la Fundación Rayito desde 2019, vuelve a contar con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima para fomentar la adopción responsable y generar conciencia sobre el bienestar animal. Detrás de cada animal habrá una historia de abandono y rescate que espera tener un nuevo comienzo.

Para hacer posible esta iniciativa, distintas instituciones municipales unirán esfuerzos con empresas privadas, rescatistas y organizaciones dedicadas a proteger animales. Participan la Gerencia de Desarrollo Económico, EMILIMA y Serpar, mediante su Centro de Adopciones y las veterinarias solidarias Vetsol, junto con albergues y refugios de diversos distritos. Todos compartirán un mismo propósito: conseguir que estos animales encuentren una familia definitiva.

Los visitantes que quieran adoptar una mascota puede acercarse a este lugar este domingo 29 de noviembre

La cita para quienes desean sumar un nuevo integrante a su familia será este domingo 29 de noviembre, en el Parque de la Exposición. La jornada se desarrollará desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., con ingreso gratuito para todo el público. Durante ocho horas, el recinto abrirá sus puertas a quienes quieran conocer de cerca esta iniciativa en favor de los animales rescatados.

Los visitantes podrán acercarse a perros y gatos que han pasado por evaluaciones previas y se encuentran en buen estado de salud, a la espera de un hogar donde reciban protección y afecto. Cada adopción representará una nueva oportunidad para estos animales que buscan dejar atrás el abandono. Además, quienes decidan brindarles un hogar recibirán un paquete especial de adopción.

No solo será la adopción de mascotas, también habrá un programa de actividades de espectáculos

La Adoptatón 2026 no solo estará dedicada a encontrarles un hogar a los animales rescatados, sino también a cuidar la salud de las mascotas que acompañen a sus familias. Durante la jornada se ofrecerá una campaña veterinaria gratuita para perros, gatos y conejos, con servicios de desparasitación, tratamiento antipulgas, vacunación, consultas médicas, peluquería, limpieza de oídos y corte de uñas.

La actividad también tendrá un ambiente festivo, con espectáculos en vivo, concursos, regalos, activaciones, una feria para mascotas y un patio de comidas para disfrutar en familia. Con esta propuesta, la Municipalidad de Lima busca fortalecer su compromiso con el bienestar animal y la adopción responsable. Para ello, trabajará junto con organizaciones civiles, rescatistas y empresas privadas en favor de los animales que esperan una segunda oportunidad.

Conoce algunas de leyes que tienen nuestras mascotas para que no perjudiquen nuestra integridad

En el Perú, la protección de los animales de compañía está respaldada por la Ley N.º 30407, conocida como Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta normativa establece responsabilidades para quienes tienen mascotas y prohíbe cualquier práctica que perjudique su integridad, incluido el abandono en espacios públicos, considerado una forma de maltrato. Posteriormente, sus disposiciones fueron ampliadas mediante la Ley N.º 31807, que incorporó medidas específicas para promover la adopción responsable.

Esta última norma permite que municipalidades, asociaciones protectoras, refugios, albergues y particulares organicen campañas para encontrar hogares a perros y gatos abandonados. También establece que quienes entregan a los animales deben informar a las autoridades locales sobre las adopciones y proporcionar los datos de identificación y ubicación de los nuevos responsables. Asimismo, deben comunicar cualquier información conocida sobre la salud del animal y pueden establecer compromisos de adopción, mientras que las municipalidades están facultadas para realizar visitas de seguimiento y verificar que se respeten las condiciones de bienestar.