El Año Nuevo 2026 está cada vez más cerca, y muchos países en el mundo se preparan para recibirlo de la mejor manera, ya sea con fuegos artificiales, cábalas, show de drones, entre otros impresionantes espectáculos. De hecho, la celebración varía según cada país y sus costumbres profundamente arraigadas en la esperanza, la buena suerte y la renovación cultural, con el objetivo de despedir la Nochevieja. No obstante, pocos conocen que un singular país da la bienvenida al nuevo año, mientras los otros viven las últimas horas del 31 de diciembre. Esto se debe a las distintas zonas horarias que rigen el planeta, lo que lo convierte en un atractivo para muchas personas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍS EN EL MUNDO CELEBRA PRIMERO EL AÑO NUEVO 2026?

Como cada año, el honor de ser el primer país en recibir el Año Nuevo 2026 recaerá en Kiribati, una república insular ubicada en el Pacífico central y que opera bajo el huso horario UTC+14. Este país está conformado por 33 atolones de coral e islas que se extienden a lo largo del ecuador y destaca por su belleza natural y sus tradiciones ancestrales. En cuanto a su diferencia horaria con el Perú es de 17 horas. Es decir, cuando en esa nación sean las 12:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en el país sudamericano recién serán las 7:00 a. m. del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, los países que serán los últimos en recibir el nuevo año será la Isla Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Estos archipiélagos que están deshabitados, ubicadas en el Océano Pacífico, se encuentran en el huso horario más retrasado del planeta. Y es que, tienen una diferencia horaria con Kiribati de 24 horas, lo que equivale a un día.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA LA NOCHEVIEJA EN EL MUNDO?

El 31 de diciembre, último día del año, se celebra la Nochevieja en la mayoría de países en el mundo. Esta festividad comienza en la víspera de Año Nuevo y se extiende hasta las primeras horas del 1 de enero. La Nochevieja cuenta con un sinfín de connotaciones, entre ellas, celebración y cierre de un ciclo. Por otro lado, se estima que la primera celebración de fin de año tuvo lugar en la antigua Mesopotamia, alrededor del 2000 a.C., coincidiendo con el inicio de la primavera y las nuevas cosechas. Por ese entonces, los mesopotámicos celebraban el Akitu, un festival de doce días que incluía ceremonias en el templo de Esagila, hogar del dios Marduk, y marcaba el inicio de un nuevo ciclo agrícola.

Tras varios años, exactamente en el 46 a.C., el emperador romano Julio César determinó que el 1 de enero sería la fecha oficial para celebrar el inicio del nuevo año. Por ello, la decisión surgió de la necesidad de crear un calendario más preciso, ya que los ciclos lunares provocaban desajustes en las estaciones. De esta manera, el 1 de enero se estableció como el día para dar la bienvenida al año nuevo, coincidiendo con celebraciones como las fiestas Saturnales, dedicadas al dios de la agricultura Saturno.

Luego de la caída de Roma en el siglo V d.C., varios países de religión cristiana ajustaron el calendario para alinearlo con fechas religiosas, como, por ejemplo, el 25 de marzo (Anunciación) o el 25 de diciembre (Navidad). Más tarde, debido a un error de cálculo en el calendario juliano, el papa Gregorio XIII introdujo en 1582 el calendario gregoriano como se le conoce ahora, que además de corregir los problemas relacionados con los años bisiestos, restableció el 1 de enero como el inicio oficial del año nuevo. Por consiguiente, la Nochevieja o víspera del Año Nuevo, ha adquirido un significado especial en diferentes culturas de Occidente.