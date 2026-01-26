El 26 de enero se conmemora el Día de la Educación Ambiental, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de proteger el medio ambiente y fomentar prácticas sostenibles en nuestra sociedad. En el contexto actual, la educación ambiental se posiciona como una herramienta clave para promover modelos de desarrollo sostenible como la economía circular.

¿Por qué es tan importante la economía circular para el desarrollo sostenible?

El enfoque de la economía circular busca reducir el desperdicio mediante la reutilización, renovación y reciclaje de materiales y productos, extendiendo así su ciclo de vida y generando un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la economía. En Perú, este modelo no solo es una estrategia sostenible, sino también una oportunidad de crecimiento económico.

Según estimaciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) en el marco de aprobación de la “Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030”, para dicho año, la economía circular podría aumentar el PBI en un 2% y el empleo en 1,6%. Esto representaría un aporte de S/13,908 millones al PBI nacional y el empleo de aproximadamente 306,000 personas en actividades relacionadas a la economía circular.

En la presentación del informe “Reformas Económicas para un Perú Sostenible”, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, especialistas explicaron que el desarrollo de la economía circular requiere tres factores clave: institucionalidad eficiente, acceso a tecnología e innovación, y financiamiento.

Para Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y coautora del informe, para lograr una institucionalidad eficiente es necesario fortalecer las entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa). Asimismo, señaló la necesidad de mejorar las capacidades técnicas en la gestión y manejo de residuos sólidos en los gobiernos locales.

Por su parte, José Luis Ruiz, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y coautor del informe, explicó que es esencial facilitar a los productores el acceso a nuevas tecnologías y modelos de negocio basados en los principios de la economía circular. En este contexto, los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) desempañan un rol crucial ya que promueven la adopción de modelos circulares en sectores como la agroindustria, textiles y madera.

Sobre el financiamiento proveniente del Estado, ambos especialistas coincidieron en la necesidad de rehabilitar los territorios afectados por la contaminación acumulada y desarrollar nueva infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales; y destacaron que la transición hacia una economía circular representa una oportunidad para que el Perú acceda a fuentes adicionales de financiamiento, como la cooperación internacional y el financiamiento verde.

Asimismo, los especialistas enfatizaron que la educación ambiental es un factor transversal para consolidar la economía circular. “La educación ambiental fomenta un uso más eficiente de recursos y servicios diseñados con principios de circularidad. En el contexto actual de cambio climático y calentamiento global, juega un papel fundamental al empoderar a cada ciudadano como agente de cambio”, afirmó Aragón.

“Integrar conceptos ambientales y de sostenibilidad en el sistema educativo fomenta una sociedad preparada para enfrentar desafíos ambientales, capaz de tomar decisiones informadas y actuar a favor de la conservación ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos”, añadió Ruiz.