Es mundialmente conocido que cada 8 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer con la participación masiva de miles de mujeres que hacen sentir su voz frente a una serie de adversidades que su género debe superar. Estas manifestaciones se realizan con el propósito de promover la igualdad de género y el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad.

A su vez, para sorpresa de muchos, los hombres también tienen un día conmemorativo. Cada 19 de noviembre se celebra la figura masculina y su papel en la construcción social de nuestra realidad. Descubre más sobre esta efemérides en las siguientes líneas.

¿Por qué el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre?

Hace exactamente 32 años, 1992 para ser exactos, un director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas tuvo la iniciativa de establecer el Día Internacional del Hombre como una fecha que conmemore cada 19 de noviembre un acontecimiento relacionado con la figura masculina que hasta ese entonces no existía.

En Estados Unidos, Thomas Oaster fue quien decidió fijar dicha efemérides, aunque 7 años más tarde en Trinidad y Tobago tomaría mayor relevancia debido a la participación de organismos de las Naciones Unidas, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2012, por ejemplo.

Si bien el Día Internacional del Hombre aún no está calificado ni declarado oficialmente como una efeméride por las instituciones como la ONU, más de 60 países del Caribe, América del Norte, Asia, Europa y África lo conmemoran desde 1999.

Pilares y objetivos que se difunden en el Día Internacional del Hombre

Promover modelos masculinos positivos: Estrellas de cine y deportistas, y también hombres de la vida cotidiana, clase trabajadora, y que viven vidas dignas y honradas, representan este pilar fundamental promovido por el Día Internacional del Hombre.

Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad

Centrarse en la salud y el bienestar de los varones en lo social, emocional, físico y espiritual.

Mejorar las relaciones interpersonales y promover la igualdad e identificación de género

Crear un mundo mejor y más seguro para todos

Recordemos que el Comité Directivo del Día Internacional del Hombre debatió y ratificó entre 2008 y 2009 cada uno de los 5 pilares fundamentales mencionados que hasta hoy buscan promoverse a fin de concientizar a la población sobre la importancia de la figura masculina como ser humano y ese valor requerido ante la sociedad.