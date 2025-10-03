Los animales son parte vital en la vida del hombre, pues juegan un papel esencial en el equilibrio ecológico, donde cada uno de ellos cumple un rol vital en su ecosistema. Por ese motivo, cada 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales. Conoce en la siguiente nota todo lo que necesitas saber de esta efemérides.

Cada 15 de febrero se celebra el Día Mundial del Hipopótamo. Este animal semiacuático se encuentra en la lista roja de la UICN (Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza), ya que se encuentra en estado de vulnerabilidad y en peligro de extinción. Es por ello que debemos protegerlo, pues también es un animal indispensable para mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos e importantes lagos africanos. En la siguiente galería, conoce más datos sobre este gran animal. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es el origen del Día Mundial de los Animales?

Según National Geographic, el Día Mundial de los Animales nació en homenaje a San Francisco de Asís. Este famoso santo, en una de sus más conocidas enseñanzas, indicó que el ser humano debe ser capaz de entender cuál es el lugar del hombre en el planeta, por lo que debe mostrar respeto y buscar el bienestar de los animales.

San Francisco de Asis, patrono de los animales y la ecología

¿Qué tan importante fue San Francisco de Asís?

La forma de ver la vida de San Francisco de Asís dio mucho que hablar, pues era una época en la que no se tenía muy en cuenta a los animales. Como se sabe, este personaje ya había ganado popularidad por ayudar a las personas desprotegidas.

El 4 de octubre de 1929 quedó establecido el Día Mundial de los Animales. Quien dio a pie a esta iniciativa fue la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso realizado en Viena.

Los animales salvajes, en particular los primates y las musarañas, han evolucionado con genes para degradar el etanol de manera eficiente. / CRIS BOURONCLE

¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Animales?

Para la felicidad de muchas personas que se dedicaban día a día a proteger a los animales, el 15 de octubre de 1978, se dio la Declaración Universal de Derechos del Animal. Esta fecha busca que las personas reflexionen sobre lo importante que son los animales y que también merecen respeto y tienen derecho a vivir en paz.