Link para consultar resultados del proceso de admisión 2026-I llevado a cabo por la UNI

Arranca un nuevo año, y junto a ello la posibilidad de poder participar en proceso de admisión como el lanzado ahora por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y mediante el cual se ofrecen más de 900 vacantes. Ampliando su oferta académica con tres nuevas especialidades, dicha casa de estudios hoy reafirma su compromiso con la excelencia académica, y comparte link para la revisión de resultados tras exámenes rendidos durante febrero 2026.

LINK PARA CONSULTAR RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2026-I LANZADO POR LA UNI EN FEBRERO

Más de 900 vacantes ofrece la UNI mediante el Proceso de Admisión 2026-I iniciado el lunes 16 de febrero, y por el cual ahora comparte link para la revisión de resultados a falta de una de las 3 jornadas acumulativas que figuran programadas.

Según lo hacen público mediante redes sociales, los jóvenes postulantes pueden acceder a este link, y consultar puntajes alcanzados tras rendir el examen del viernes 20.

Una vez dentro de plataforma, la UNI te facilita el acceso a cuadro de mérito definitivo, e ingresando desde la opción “Resultados Finales de Admisión” a fin de terminar verificando si te convertiste en ‘cachimbo’.

“El rector, Arturo Talledo Coronado, informó que el examen se realizará en tres jornadas acumulativas y no eliminatorias: el lunes 16 de febrero (Razonamiento Matemático, Razonamiento Verbal y Humanidades), el miércoles 18 (Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría) y el viernes 20 (Física y Química)“, remarca la propia institución de educación superior entorno a evaluaciones que definirán el otorgamiento de 988 vacantes disponibles para esta primera convocatoria del 2026.

ESTA ES UNA DE LAS NUEVAS CARRERAS QUE OFRECE LA UNI MEDIANTE PROCESO DE ADMISIÓN 2026-I

El sueño de convertirte en el mejor ingeniero o arquitecto del país, puede hacerse realidad a partir de la realización de prueba general que dicha casa de estudios plantea nuevamente mediante cronograma de inscripción donde figuran tanto tarifario como temario, y fechas para participar en concurso.

A propósito del Proceso de Admisión 2026-I que culmina el viernes 20 de febrero, recordamos cómo la UNI brindaba información referente a nueva carrera profesional disponible desde este periodo académico, y la cantidad de vacantes otorgadas en 2025-2.

Hoy Urbanismo es la especialidad que se suma a las otras 33 ya existentes, y quienes aprobaron las 3 evaluaciones de manera exitosa, podrán empezar a estudiar a fin de terminar ciclos teniendo la capacidad de “afrontar desafíos sobre organización territorial y el tratamiento del espacio a nivel de planificación”.

La UNI espera por ti, y ofreciéndote la nueva carrera de Urbanismo desde Proceso de Admisión 2025-II llevado a cabo en agosto. (Fuente: El Peruano)

Según lo detallaba Rosario Pacheco Acero como rectora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la UNI, esta incorporación a currículo, representa una necesidad institucional desde los años 60 incluso cuando la división académica "cobijó al Instituto de Planificación de Lima (IPL)" convocando a varios expertos nacionales e internacionales del rubro.

Asimismo, y entorno a la carrera de Urbanismo anunciada por parte de la prestigiosa casa de estudios peruana, te contamos que para el Examen de Admisión 2026-I llevado a cabo el 16, 18 y 20 de febrero, la especialidad ofrece alrededor de 30 vacantes, y de acuerdo a la Dra. Isis Bustamante Dueñas, directora de la Escuela Profesional de Urbanismo de la FAUA, constará de la siguiente cantidad de ciclos y cursos: