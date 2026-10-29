Por Redacción EC

Los años de formación escolar, incluso aquellos que quedaron atrás hace más de tres décadas, pueden acreditarse mediante un documento oficial que el Ministerio de Educación (Minedu) permite gestionar de manera sencilla. Quienes necesiten este documento para realizar algún trámite personal, continuar sus estudios o cumplir con un requisito laboral pueden recurrir a la plataforma virtual habilitada por la institución. A través de este sistema, es posible iniciar la solicitud sin tener que acudir presencialmente a una oficina del ministerio. El procedimiento está dirigido a personas que cursaron estudios en las distintas modalidades de Educación Básica, por lo que puede resultar útil tanto para quienes terminaron el colegio recientemente como para aquellos que lo hicieron hace varios años. Antes de comenzar, es recomendable revisar las indicaciones disponibles en el portal y verificar que la información ingresada sea correcta. De esta manera, se podrá evitar posibles inconvenientes durante el registro de la solicitud y facilitar la gestión del certificado. Además, conocer los pasos del trámite permite ahorrar tiempo y realizar el procedimiento desde cualquier lugar con acceso a internet.

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