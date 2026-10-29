Los años de formación escolar, incluso aquellos que quedaron atrás hace más de tres décadas, pueden acreditarse mediante un documento oficial que el Ministerio de Educación (Minedu) permite gestionar de manera sencilla. Quienes necesiten este documento para realizar algún trámite personal, continuar sus estudios o cumplir con un requisito laboral pueden recurrir a la plataforma virtual habilitada por la institución. A través de este sistema, es posible iniciar la solicitud sin tener que acudir presencialmente a una oficina del ministerio. El procedimiento está dirigido a personas que cursaron estudios en las distintas modalidades de Educación Básica, por lo que puede resultar útil tanto para quienes terminaron el colegio recientemente como para aquellos que lo hicieron hace varios años. Antes de comenzar, es recomendable revisar las indicaciones disponibles en el portal y verificar que la información ingresada sea correcta. De esta manera, se podrá evitar posibles inconvenientes durante el registro de la solicitud y facilitar la gestión del certificado. Además, conocer los pasos del trámite permite ahorrar tiempo y realizar el procedimiento desde cualquier lugar con acceso a internet.

LOS PASOS QUE TE AYUDARÁN A OBTENER UN CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MANERA VIRTUAL

El organismo estatal que vela por la educación del Perú continúa promoviendo y poniendo a disposición del público en general, una plataforma online para tramitar la emisión del certificado oficial de estudios.

Cabe destacar, que cualquier ciudadano puede realizar la gestión y la solicitud para obtener una constancia de estudios cursados a partir del año 1986.

En el caso puntual de requerir un certificado de trayectoria educativa hasta 1985, la persona interesada deberá dirigirse a mesa de partes del Minedu ubicada en la Calle Del Comercio 193 - San Borja en el horario de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 de la tarde.

La plataforma será utilizada correctamente para tramitar la obtención del certificado oficial de estudios, ingresando a Constancia Educativa - Minedu, y pulsando la opción “Solicitar Certificado de Estudio”.

Posteriormente, aparecerán los datos que deben ser completados para avanzar con la solicitud tales como información personal, educativa, y escolar.

Solo los colegios que tienen activa la opción de recibir solicitudes virtuales, responderán y se comunicarán con cada usuario solicitante para confirmar la recepción y la entrega del certificado oficial de estudios.

ASÍ FUNCIONA LA PLATAFORMA DEL MINEDU PARA RECIBIR SOLICITUDES Y OTORGAR CERTIFICADO DE ESTUDIOS

El Minedu ha establecido ciertos parámetros y consideraciones para que la persona solicitante pueda realizar el trámite de manera correcta.

Al ingresar a la plataforma, y previo a la realización de la gestión para emitir el certificado oficial de estudios, figurará un anuncio con detalles que sirven como orientación al usuario.

La información ofrecida destaca que la plataforma online solo sirve para solicitar el documento, y el proceso de entrega estará a cargo al 100% y dependerá del colegio.

Asimismo, es importante precisar que si el colegio se encuentra cerrado, la persona interesada deberá acudir a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para solicitar el certificado oficial de estudios, y además se recomienda tomar nota del código virtual obtenido luego de efectuar el trámite online.

Como parte de las opciones, también el usuario podrá verificar la constancia solicitada, y anularla si así lo requiere.

ESTAS CONSIDERACIONES DEBES TENER EN CUENTA PREVIO A SOLICITAR TU CERTIFICADO DE ESTUDIOS VÍA MINEDU

Los colegios emiten certificados de estudios realizados a partir de 1986.

El certificado de estudios debe contar con la firma y sello del funcionario responsable de la emisión.

Si tu colegio no figura habilitado, deberás acudir o comunicarte con el mismo de manera directa.

En caso el colegio se encuentre cerrado, deberás solicitar tu certificado a la UGEL correspondiente.

En caso de estudios realizados hasta el año 1985, deberás solicitar tu certificado a mesa de partes virtual del Minedu.

Usa la opción “Anular”, si quieres eliminar tu solicitud.

Toma nota de tu código virtual al terminar el proceso de solicitud.

En caso tengas alguna consulta, escribe al correo buzonmicertificado@minedu.gob.pe