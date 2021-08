‘ Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time ’ , la última película de Neon Genesis Evangelion , se podrá ver a través de una de las plataformas de streaming conocidas, además de las tres películas anteriores para poder apreciar la tetralogía de ‘ Evangelion ‘ de manera continua.

Casi nueve años después del estreno de la tercera película, Hideaki Anno, creador de la serie ‘Neon Genesis Evangelion’, entregará un desenlace a la trilogía de ‘Evangelion’, un hecho que ha emocionado a los fanáticos en todo el mundo, pues ya cuenta con fecha de estreno y la plataforma dónde podrán ver la ansiada película.

Creo que jamás un mensaje me había pegado tan fuerte. No sé ni que decir. #evangelion es y fue Hideaki Anno hasta el final. pic.twitter.com/sTpVMJJrpT — BarryMurton (@BarryMurton29) August 13, 2021

Además de la última parte de la saga, las películas ‘Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone’, ‘Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance’ y ‘Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo’ también estarán disponibles en la plataforma el mismo día.

La ‘Reconstrucción de Evangelion’ es una recreación en cuatro largometrajes, de la serie de anime Neon Genesis Evangelion, con un presupuesto mayor que permite mostrar novedades significativas que podrán dar a los seguidores un final digno que busca atraer a nuevos espectadores.

Deemed "one of the most influential anime", don't miss when the Rebuild of #Evangelion series debuts on Amazon Prime Video on August 13! pic.twitter.com/eaoIagIHNo — Prime Video (@PrimeVideo) August 12, 2021

El lanzamiento de la última parte estaba previsto para junio de 2020, pero fue retrasada varias veces debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, sin embargo, no fue un obstáculo para el estreno de lo que podría ser la última película de ‘Evangelion’.

¿Dónde y cuándo ver Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time?

‘Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time’ se estrenará este viernes 13 de agosto en 240 países del mundo a través de Amazon Prime, junto a las tres películas anteriores. Aunque en Japón se estrenó en junio del presente año, en diversos países sufrió varios retrasos debido a la pandemia del coronavirus.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Amazon Prime Video?

Si estás interesado en contratar esta plataforma, ten en cuenta que la suscripción tiene un costo de S/16,99 al mes y puedes crear hasta tres perfiles, lo que podría ser un motivo para compartir la cuenta con amigos o familiares.

