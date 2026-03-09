El trigésimo aniversario de “Neon Genesis Evangelion” ha comenzado con una sorpresa que ha paralizado a la comunidad global de la animación japonesa tras el lanzamiento de un nuevo material audiovisual. Studio Khara, la casa productora fundada por Hideaki Anno, ha subido a su canal oficial de YouTube el cortometraje titulado “EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION”, una pieza que centra toda su narrativa y estética en la icónica piloto del EVA-02, Asuka Langley Sohryu (o Shikinami). Este metraje no solo sirve como un homenaje a las tres décadas de legado que la franquicia ha dejado en la cultura pop, sino que también ofrece una mirada fresca y técnicamente impecable a uno de los personajes más complejos y queridos del anime. Los seguidores han reaccionado con gran entusiasmo ante la calidad de la animación, la cual parece mezclar estilos clásicos con la sofisticación visual vista en la tetralogía del Rebuild. El corto se ha vuelto tendencia rápidamente, demostrando que la relevancia de Evangelion sigue intacta a pesar del paso de los años y de haber concluido supuestamente su ciclo narrativo principal. Esta celebración marca un hito importante para la industria, subrayando la capacidad de Khara para reinventar sus conceptos más profundos bajo una óptica nostálgica pero innovadora para el público actual.

Link para ver “Evangelion:30+；30th Anniversary” gratis

El regreso de Asuka Langley: Un homenaje a la “Segunda Elegida”

El cortometraje se enfoca exclusivamente en la figura de Asuka, explorando su evolución visual a lo largo de estos 30 años. Desde los momentos más dinámicos de combate hasta planos introspectivos que recuerdan la psicología fracturada del personaje, el video es un deleite visual para los entusiastas de la técnica de animación.

Studio Khara ha decidido que Asuka sea el rostro de este inicio de aniversario, posiblemente por ser uno de los personajes que mejor representa la lucha y la resiliencia dentro de la serie. El corto incluye secuencias inéditas que, aunque breves, expanden el universo visual de la saga y permiten a los fans teorizar sobre posibles futuros proyectos o simplemente disfrutar de una pieza de arte digital dedicada a la “Niña Prodigio” de Alemania.

¿Qué significa “EVANGELION:30+” para el futuro de la franquicia?

El título del corto, “EVANGELION:30+”, ha levantado sospechas y teorías entre los círculos de analistas de anime. La inclusión del símbolo “+” suele indicar en la terminología de Hideaki Anno una expansión o una revisión de lo ya existente, tal como ocurrió con las versiones de las películas de “Rebuild of Evangelion”.

Aunque muchos consideraban que “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time” era el punto final definitivo, este nuevo contenido oficial sugiere que Studio Khara tiene la intención de mantener viva y más ahora que también se confirmó el nuevo anime de la saga.