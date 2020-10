Conocer nuevas personas en este contexto de pandemia por el nuevo coronavirus es bastante complicado. Casualmente Facebook lanzó en mayo un, tras su F8 del año pasado, un servicio llamado “Facebook Dating” (o Facebook Parejas) dedicado a unir personas que buscan pareja. Es muy parecido a lo que ya se conoce dentro de Tinder.

Facebook ya había lanzado este servicio en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica desde el F8 de 2019, pero esta semana llegó a España y Europa. Para poder usarla solo es necesario actualizar la app a su última versión, desplegar el menú de la esquina superior derecha y seleccionar “Parejas”, una opción acompañada de un icono en forma de corazón.

Con esto ya estás dentro del servicio de citas de Facebook, lo que sigue es crear un perfil dentro. Para esto deberás indicar nombre, edad, trabajo y preferencias. Hasta ahí se parece mucho a la creación de un perfil normal de Facebook, pero en este caso también puedes añadir detalles como: altura, creencia religiosa, número de hijos, idiomas, entre otros.

Si eres una persona mucho más reservada y no quieres revelar tanto de ti, con que indiques nombre, edad, pongas algunas fotos tuyas y respondas las preguntas que Facebook te haga, es suficiente. Con este último paso, la red social podrá hallar a personas que tengan similitudes contigo.

Algo destacable de “Facebook Parejas” es que permite mayor interacción que Tinder, este servicio no se limita a señalar que te gusta o no una persona. Facebook permite ocultar o entablar una conversación con la otra persona, dependiendo de si te gusta o no. Si un perfil te llama la atención puedes indicar “Me interesa”, al presionar este botón se abrirá un chat en el que ambos podrán conversar. Aquí no hay “Matches”, por lo que la respuesta podría tardar mucho más tiempo del esperado.

Una vez que la otra persona reacciona, Facebook permite que ambos usuarios puedan entablar citas virtuales. En este caso, es necesario que ambos se vuelvan amigos en la red social. Así el servicio nos previene de posibles estafas o personas malintencionadas.

Para prevenir el acoso y cualquier otro tipo de comportamiento inadecuado, “Facebook Parejas” permite que los internautas puedan bloquear y reportar a quienes caigan en este tipo de actos. Cabe destacar que el servicio también impide la grabación o captura de pantalla.

En “Facebook Parejas” también puedes:

Descubrir tu “Pasión secreta” .Si te gusta alguien de tus contactos en tu cuenta de Facebook o Instagram, el servicio de citas te permite seleccionar a 9 de tus amistades. A quienes elijas, si están en “Facebook Parejas”, les llegará una notificación de que el gusta a una persona anónima, por lo que no revelará tu identidad. Si ambos coinciden en gustarse mutuamente, se les devolverá el nombre a ambos.

.Si te gusta alguien de tus contactos en tu cuenta de Facebook o Instagram, el servicio de citas te permite seleccionar a 9 de tus amistades. A quienes elijas, si están en “Facebook Parejas”, les llegará una notificación de que el gusta a una persona anónima, por lo que no revelará tu identidad. Si ambos coinciden en gustarse mutuamente, se les devolverá el nombre a ambos. Compartir “Historias” . Este servicio de citas permite que compartas tus historias de Instagram o Facebook, así podrás mostrar algunos detalles sobre ti en lugar de ponerlos en tu perfil.

. Este servicio de citas permite que compartas tus historias de Instagram o Facebook, así podrás mostrar algunos detalles sobre ti en lugar de ponerlos en tu perfil. Participar de eventos y grupos. Si usas “Facebook Parejas” y estás en un grupo o en un evento de la red social, podrás ver quienes usan este servicio de citas. De este modo podrás ver quiénes tienen intereses, gustos y preferencias semejantes a los tuyos.

