Por Luis Carlo Merino

Con más 30 años de carrera artística, hasta 18 nominaciones, y 3 Latin Grammys conseguidos, Gian Marco se erige como uno de los cantautores peruanos más importantes e influyentes a nivel global, y ahora dada su popularidad, vienen trascendiendo los detalles entorno a texto compartido donde termina refiriéndose a artista colombiana como “mi esposa”. La publicación de contenido puntual, y relacionado a Juliana Molina, hoy genera revuelo e impacta de manera mediática, y a través de redes sociales evidenciando que el afamado intérprete de “Si Me Tenías” habría contraído nupcias en secreto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.