Con más 30 años de carrera artística, hasta 18 nominaciones, y 3 Latin Grammys conseguidos, Gian Marco se erige como uno de los cantautores peruanos más importantes e influyentes a nivel global, y ahora dada su popularidad, vienen trascendiendo los detalles entorno a texto compartido donde termina refiriéndose a artista colombiana como “mi esposa”. La publicación de contenido puntual, y relacionado a Juliana Molina, hoy genera revuelo e impacta de manera mediática, y a través de redes sociales evidenciando que el afamado intérprete de “Si Me Tenías” habría contraído nupcias en secreto.

¿GIAN MARCO SE HABRÍA CASADO EN SECRETO CON JULIANA MOLINA? EL TEXTO DONDE CANTANTE PERUANO LLAMA “MI ESPOSA” A ACTRIZ CAFETERA

A través de redes sociales, hoy un nuevo hecho entorno a Gian Marco Zignago termina llamando la atención de medios y propios fans, y es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, el exitoso cantautor peruano habría evidenciado la realización de matrimonio secreto junto a Juliana Molina.

Corría el año de 2022 cuando desde “Amor y Fuego” se revelaban las primeras imágenes de ambos juntos, y como una pareja que ahora luce muy feliz, siendo el intérprete de “Te Mentiría”, quien 3 años después genera revuelo tras llevar a cabo publicación mediante la cual llama “mi esposa” a dicha actriz colombiana.

“Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida”, refiere Gian Marco a través de Instagram, por ejemplo, y en el marco del Día Internacional de la Mujer para dirigirse a no solo Juliana Molina, sino también su madre, Regina Alcover, hermana Mía, e hijas Nicole y Abril.

Hoy lo publicado el 8 de marzo, y por parte del exitoso cantautor peruano, evidenciaría que finalmente terminó casándose con la actriz colombiana de 37 años tras haberse divorciado de Claudia Moro, sin embargo aún surgen incógnitas sobre dicho vínculo debido a la falta de oficialización de ambos artistas.

Lo cierto es que a partir de ese texto donde llama “mi esposa” a Juliana Molina, Gian Marco viene generando especulaciones al respecto, y comentarios tales como “Se casaron, y no invitaron”, “Omg, cuándo, cómo, dónde”, entre otros asociados a esa posibilidad, y recordando que hace algún tiempo ella luciría anillo de compromiso.

EN OTRO HECHO QUE GENERA REVUELO, LA HIJA DE GIAN MARCO CONFIRMA RELACIÓN CON ARTISTA COLOMBIANA

El ascenso musical de Nicole Zignago ha generado que toda noticia entorno a ella, hoy termine generando repercusión, y ahora referente a situación sentimental marcada por el enamoramiento nuevamente.

Tras el fin de relación con Fernanda Piña, la actualidad de la hija de Gianmarco revela que ha decidido iniciar nuevo romance, y aunque lo “mantenemos en privado”, a través de redes sociales expone cierta evidencia al respecto.

La figura de la artista colombiana llamada Annasofía, sería quien flechó el corazón de Nicole Zignago, y desde hace algún tiempo mantendrían relación sentimental ciertamente secreta.

“No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo”, expresaba la hija de Gianmarco en diálogo concedido a Gabriel Calvo, y durante emisión puntual de “A La Cocina TV”, donde además confesó sentirse en su “prime de la vida”.

Durante la entrevista, asimismo recordó haber dicho “que no estaría con un músico, pero me encanta”, y ahora le “gusta contarlo sin ningún prejuicio” alguno porque vive plenamente emocionada junto a ella.

¿QUÉ REVELA NICOLE ZIGNAGO ACERCA DE SU HOMOSEXUALIDAD? ESTO DICE LA HIJA DE GIAN MARCO

Hoy los prejuicios por homosexualidad representan una gran problemática para quienes gustan de personas de su mismo sexo, siendo ahora Nicole Zignago la mujer que de alguna forma ha sentido ese rechazo.

“La gente es muy homofóbica”, le refería a un sorprendido Gabriel Calvo, y esto luego de relatar que tras revelar su lesbianismo, perdió aproximadamente 150 mil seguidores en redes sociales.

En relación a precisamente la mala reacción de internautas entorno a homosexualidad, Nicole Zignago dice sentirse “lista para todo”, y considerar de manera puntual, que “mientras más conocido te haces, más ‘hate’ vas a recibir”.

Con respecto a quien sería la nueva pareja de la cantante peruana tras la relación de 3 años con Fernanda Piña, te contamos que Annasofía es destacada por la revista llamada Rolling Stone como una de las artistas colombianas con mayor proyección para este 2026, argumentando que “su propuesta se mueve entre el pop alternativo y el R&B con destellos de rock y de vez en cuando rap”, y con letras confesionales que exploran la vulnerabilidad, el crecimiento personal y las contradicciones propias de las relaciones humanas.