Más de 3 años han pasado desde la fecha en la que se confirmó el fallecimiento de Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez, quien a partir de entonces le dedicó tiempo y espacio a la joven Valentina. Tanto su hija como los primogénitos del exgerente de Latina forman parte de ese núcleo familiar que por diversos factores se vio resquebrajado, pero parece recomponerse con miras al 2024. Conoce qué sucedió entre Lucas, Tadeo y la conductora televisiva, y actualmente cómo es la relación que los une según palabras vertidas por ella misma en redes sociales.

¿CÓMO ES LA ACTUAL RELACIÓN QUE MANTIENE TULA RODRÍGUEZ CON LOS HIJOS DE JAVIER CARMONA?

La vida de Tula Rodríguez cambió de un día para otro tras el fallecimiento de Javier Carmona, su esposo desde 2012 y reconocido gerente televisivo que antes de conocerla ya tenía 2 hijos llamados Lucas y Tadeo, con quienes empezaría a experimentar una relación más que tensa e incómoda.

Precisamente, y antes de disfrutar del Crucero Royal Caribbean en las Bahamas junto a Valentina, la joven de 15 años que tuvo con el también empresario, la conductora de 46 años abordó temas vinculados al entorno familiar, el amor que prefería evitar y demás, en una divertida entrevista concedida para “Preguntas Que Arden” de Cristopher Gianotti.

Vía YouTube, el 4 de enero de 2024 se estrenó dicho diálogo en el cual Tula Rodríguez reveló de manera inédita que si bien no tiene “una comunicación constante” con los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo, ambos llegaron a aceptar la invitación para participar en el festejo por el quinceañero de su primogénita.

“Le dije a mi hija Valentina que hay que invitar a sus hermanos porque es una fecha importante como su quinceaños, fue como un lonche”, contó la también actriz para luego incidir en la comunicación escrita que tuvo con uno de ellos antes de que llegaran a su casa casi a fines de noviembre de 2023.

Recordemos que la reunión por los 15 años de Valentina, fue compartida por la propia Tula Rodríguez a través de fotografías en video publicadas en TikTok, donde se aprecia que los 3 se abrazan y comparten un feliz instante.

¿QUÉ SE DIJERON LOS HIJOS DE JAVIER CARMONA CON TULA RODRÍGUEZ ANTES DE VERSE EN LA CELEBRACIÓN POR LOS 15 AÑOS DE VALENTINA?

Tal parece que las rencillas y disputas de por medio habrían quedado atrás entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona, el gerente televisivo con el que estuvo casada entre 2012 y 2020, y así lo evidenciarían las imágenes publicadas en noviembre último donde ellos visitan a Valentina para celebrar sus 15 años.

Según reveló la conductora que en 2024 aparecerá actuando en “Los otros Concha” vía América TV, el mismo día de la reunión preparada, “Tadeo me escribió y le dije que avise a la familia porque a Valentina le gustaría verlos”, y posterior a esa comunicación o contacto “llegaron y me dio mucho gusto”.

Por otro lado, Tula Rodríguez enfatizó en que no tiene “ningún sentimiento en contra” de los hijos de Javier Carmona, y que hoy su meta en la vida “es tener paz” evitando cualquier tipo de conflicto que perturbe la tranquilidad y armonía hogareña.

¿TULA RODRÍGUEZ QUIERE VOLVER A CASARSE?

El deceso de Javier Carmona en 2020 impactó en la vida amorosa de Tula Rodríguez, quien como ella misma confiesa, a partir de entonces se cerró a la posibilidad de entablar otra relación sentimental y enamorarse eventualmente.

“Yo creo que el 2024 si voy a estar mucho más atenta a una señal, un poco más abierta”, expresó no sin antes manifestar que aún cree y “fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios”.

Con un “Yo sí me volvería a casar”, Tula Rodríguez confirmó que a partir de este nuevo año si espera conocer a alguien que además se gane el cariño de Valentina, “pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”, enfatizó con respecto a la intención de la otra parte en relación al vínculo nupcial.