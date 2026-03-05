La exintegrante del programa humorístico JB en ATV, Fátima Segovia, volvió a captar la atención pública luego de mostrar por primera vez la lujosa vivienda que hoy habita en Lima. La influencer abrió las puertas de su hogar durante una visita televisiva, donde presentó cada uno de los ambientes que forman parte de la propiedad que, según explicó, ha logrado mantener gracias a los ingresos que genera en su plataforma de OnlyFans.

Durante la visita, la también modelo contó detalles sobre cómo llegó a adquirir la casa y qué cambios han marcado esta nueva etapa personal y profesional. Además, habló sobre cómo su trabajo en la plataforma para adultos le permitió mejorar su estilo de vida. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN QUE FÁTIMA SEGOVIA MOSTRÓ EN TELEVISIÓN?

En interacción con el programa ‘Magaly TV La Firme’, la influencer realizó un recorrido por los ambientes más llamativos de su residencia, destacando el tamaño y la distribución de los espacios. Al ingresar a la vivienda se observa un amplio hall que conduce a una sala con doble altura, un comedor espacioso y una cocina de estilo moderno equipada con diversos electrodomésticos. Cada ambiente fue pensado para ofrecer comodidad y amplitud dentro del hogar.

La casa también cuenta con cuatro habitaciones y distintas áreas destinadas al entretenimiento y la relajación. Entre los espacios que más llamaron la atención están la sala de cine privada, un salón de juegos y una piscina ubicada en el exterior de la propiedad.

¿CÓMO LOGRÓ PAGAR LA CASA Y LOS LUJOS QUE PRESUME HOY?

Durante la entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, la excomediante explicó que la compra del inmueble se concretó gracias a una combinación de recursos familiares y sus ingresos actuales. Contó que el pago inicial se realizó con el apoyo de su pareja Omar, quien recibió una herencia antes de que ella iniciara su actividad en plataformas digitales. Posteriormente, el dinero obtenido en OnlyFans le permitió cubrir las cuotas mensuales de la propiedad.

El crecimiento económico derivado de su contenido digital también le dio acceso a artículos de alto valor y viajes al extranjero. Entre los objetos que mostró durante el recorrido se encontraba una cartera de la marca Louis Vuitton valorizada en aproximadamente 3.500 dólares, según recoge Infobae.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DEL PROGRAMA DE JORGE BENAVIDES?

Ante los comentarios que circularon sobre su salida de la televisión, Segovia decidió aclarar que su retiro del programa liderado por Jorge Benavides no estuvo relacionado con su incursión en plataformas para adultos. De acuerdo con su versión, la decisión se debió a un problema de salud que enfrentaba desde finales de 2021 y que requería tratamiento médico.

La modelo explicó que sufría una inflamación persistente en las piernas, situación que la obligó a solicitar una licencia para someterse a una intervención. Aunque inicialmente planeaba ausentarse por algunos meses, el proceso terminó extendiéndose más de lo previsto. También aseguró que siempre recibió comprensión por parte del equipo del programa y que mantiene una relación cordial con el comediante y la producción.