¡De lujol! Así es la espectacular mansión de Fátima Segovia con cine y piscina | Foto: Magaly TV La Firme
Por José Templo

La exintegrante del programa humorístico JB en ATV, Fátima Segovia, volvió a captar la atención pública luego de mostrar por primera vez la lujosa vivienda que hoy habita en Lima. La influencer abrió las puertas de su hogar durante una visita televisiva, donde presentó cada uno de los ambientes que forman parte de la propiedad que, según explicó, ha logrado mantener gracias a los ingresos que genera en su plataforma de OnlyFans.

