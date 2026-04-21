Por Redacción EC

Karen Schwarz se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en el medio peruano, debido a su participación en certámenes de belleza y como presentadora de televisión a lo largo de estos años. En cuanto a su vida personal, la modelo peruana se encuentra casada con el cantante Ezio Oliva, con quien llevan años de relación. A pesar de los altibajos, ambos han sabido mantener su relación de manera discreta y sin polémicas, lo que ha ayudado a fortalecerse como parejas. De hecho, fruto de su sólido amor formaron una familia y tuvieron dos hijas: Antonia y Cayetana. En ese contexto, en las últimas horas la conductora de televisión ha llamado la atención de los medios y sus seguidores al anunciar que ha regresado a Lima, luego de mudarse a España junto a su esposo e hijas. Así, la empresaria reveló los motivos que la trajeron de regreso al país por un tiempo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.