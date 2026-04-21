Karen Schwarz se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en el medio peruano, debido a su participación en certámenes de belleza y como presentadora de televisión a lo largo de estos años. En cuanto a su vida personal, la modelo peruana se encuentra casada con el cantante Ezio Oliva, con quien llevan años de relación. A pesar de los altibajos, ambos han sabido mantener su relación de manera discreta y sin polémicas, lo que ha ayudado a fortalecerse como parejas. De hecho, fruto de su sólido amor formaron una familia y tuvieron dos hijas: Antonia y Cayetana. En ese contexto, en las últimas horas la conductora de televisión ha llamado la atención de los medios y sus seguidores al anunciar que ha regresado a Lima, luego de mudarse a España junto a su esposo e hijas. Así, la empresaria reveló los motivos que la trajeron de regreso al país por un tiempo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ KAREN SCHWARZ REGRESÓ DE ESPAÑA A PERÚ?

Hace aproximadamente un mes, Karen Schwarz tomó la decisión, junto a Ezio Oliva y sus menores hijas, de mudarse a Madrid, España, con el objetivo de impulsar la carrera musical de su esposo y brindarle apoyo en todo momento. Sin embargo, en un reciente video publicado en sus redes sociales, la conductora de televisión explicó que su retorno temporal al Perú se debe a compromisos laborales vinculados a su marca de ropa interior llamada ‘Valente’. De esta manera, la también empresaria se dirigirá al norte del país, específicamente a Chiclayo con el objetivo de llevar a cabo un evento. Esto implicará que la modelo regrese al menos una vez al mes a territorio nacional para cumplir con sus actividades.

#España ♬ Volveré - Ezio Oliva @karenschwarzespinoza Hay algo tan poderoso en saber que siempre van a estar ahí, esperándote: mamá, papá, hermanos… ese amor que no se mueve, aunque tú sí lo hagas. Hoy vuelvo por unos días a Perú por @ValentePorKarenSchwarz🩷 ya que nos toca ir al #PopUpValente en Chiclayo ✨️ No es fácil dejar a mis gorditas y a @Ezio Oliva pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande. Así va a ser, una vez al mes… entre Perú y España, entre despedidas y reencuentros. Porque también se vale perseguir tus sueños personales y profesionales, sin dejar de amar profundamente tu hogar 🤍 #Perú

A pesar de que esta rutina permitirá equilibrar sus responsabilidades personales y laborales, Schwarz ha confesado que no será nada fácil dejar a su esposo e hijas por un corto periodo. “Hoy vuelvo por unos días a Perú por ‘Valente’ ya que nos toca ir a Chiclayo. No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva, pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande. Así va a ser, una vez al mes… entre Perú y España, entre despedidas y reencuentros. Porque también se vale perseguir tus sueños personales y profesionales, sin dejar de amar profundamente tu hogar", escribió la presentadora de 42 años.

¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE KAREN SCHWARZ EN KM40?

Hace unos meses, en una entrevista con ‘América Hoy’, Karen Schwarz se explayó sobre el tema y sobre su marca de ropa ‘Valente’. “Yo tengo Valente y siempre tratamos de expandirnos y llegó la oportunidad de poder estar en este mall, de atacar el público del sur. Hemos logrado con este centro comercial que sea un módulo tienda y la verdad que han sido súper abiertos a poder darme esta facilidad. Una tienda es muchísimo más caro y la verdad que ha sido una relación de inicio hasta esta etapa que es el cierre del contrato, súper amigables”, explicó la esposa de Ezio Oliva.