El ‘Depredador’ terminó el 2023 siendo campeón en Ecuador y a nivel sudamericano también, pero tras los 40 años cumplidos el 1 de enero, diversas situaciones entorno a su ámbito personal e íntimo empezaron a darse a conocer por él mismo y mediante rumores de la prensa. Precisamente, y tras el anuncio de un presunto matrimonio civil, Paolo Guerrero decidió abordar el tema en cuestión, y días después le tocó a Ana Paula Consorte explicar los motivos que existen detrás de la comentada ruptura entre ambos. Conoce todo lo que se sabe al respecto sobre el fin del amorío que los acaba de convertir en padres por segunda vez, y detalles revelados en exclusiva por medio televisivo.

¿PAOLO GUERRERO Y ANA PAULA CONSORTE YA NO SON PAREJA? ESTO DIJO LA BRASILEÑA AL RESPECTO

La ola de rupturas o vínculos terminados definitivamente, no cesa en el mundo del espectáculo peruano, y en esta ocasión los protagonistas vienen a ser Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, quienes según Javier Lobatón, conocido cantante de música criolla, habrían contraído nupcias por civil a fines de 2023, y actualmente viven inmersos en una confusa situación que los mantendría alejados sentimentalmente.

En principio, recordemos que el 20 de enero nació el segundo hijo de ambos, y una semana después la relación evidenciaría una presunta crisis a raíz de que el delantero peruano de 40 años dejó de seguirla por Instagram, y a la vez ella borrara ciertas publicaciones.

A propósito del confuso presente amoroso que estarían viviendo Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, la modelo brasileña aceptó conversar en exclusiva con producción del programa “Amor y Fuego” emitido por Willax, para dar a conocer su versión, y expresar tajantemente que “no tenemos nada, solamente nuestros hijos”.

“No me gusta estar involucrada en estos canales de chismes, solo sirve para generar críticas e incomodar a la gente”, dijo la brasileña en medio de los dimes y diretes que especulan acerca del término de su relación sentimental con el ex Liga de Quito, el matrimonio civil presuntamente celebrado, y las razones sobre un aparente conflicto evidenciado por redes sociales.

Ciertamente fastidiada, Ana Paula Consorte, también, se refirió a los rumores donde la infidelidad sería el motivo real del rompimiento entre ambos, indicando que “si se supone que Paolo me es infiel, quiero ser la primera en saberlo”, no sin antes manifestarse tal y como lo hizo el delantero peruano acerca del supuesto matrimonio civil celebrado a fines de 2023.

CÓMO REACCIONÓ ANA PAULA CONSORTE ANTE LOS RUMORES QUE SE DIJERON ENTORNO A LA CELEBRACIÓN DE UN MATRIMONIO CIVIL CON PAOLO GUERRERO

El primer tema en cuestión y expuesto sobre la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se debió a las revelaciones brindadas por Javier Lobatón a diario Trome, y por lo cual tanto el ‘Depredador’ como la madre de sus 2 últimos hijos, decidieron comunicarse con ‘Peluchín’.

Tras desmentir que la modelo brasileña ya era su esposa, ella salió al frente, también, considerando una “falta de respeto” que usen su nombre para crear historias falsas, y asimismo recordando cuál es la forma de pensar del goleador histórico de la selección peruana acerca de lo que significa el matrimonio.

“Todo el mundo sabe que Paolo no quiere y nunca ha querido casarse, para nadie es un secreto”, manifestó Ana Paula Consorte mientras conversaba con producción de “Amor y Fuego” por Instagram, y destacaba además que cuando llegue el día de contraer nupcias, será la primera en compartirlo porque “todo lo que tengo lo publico aquí, mi vida no es un secreto”.

¿CUÁL ES LA RAZÓN QUE HACÍA DUDAR A ANA PAULA CONSORTE DE PAOLO GUERRERO ANTES DE ACEPTAR CONOCERSE?

Tras un 2023 productivo e inigualable, Paolo Guerrero arrancó el Año Nuevo sin equipo, pero más enamorado que nunca de Ana Paula Consorte, con quien sostiene una relación desde hace más de 365 días, y tendrá su segundo hijo en común próximamente.

Sin embargo, y pese a la consolidación del romance, el ex Liga de Quito reveló haber padecido para conquistarla y sufrido los estragos de su anterior mediático compromiso.

En diálogo con Jesús Alzamora para La Lengua, Paolo Guerrero abrió su corazón brindando detalles íntimos acerca de la manera cómo decidió acercarse a la brasileña Ana Paula Consorte, dar el primer paso y asimismo, las dificultades que tuvo para entablar algún tipo de lazo.

“Ella pensaba que yo estaba en una relación”, manifestó en un principio el histórico goleador de la selección peruana acerca del primer contacto que tuvo con la también bailarina, y por ese motivo puntual recibió “varias trabas de su parte”.

Por otro lado, Paolo no dudó en relatar detalles exactos sobre la vez en la que Ana Paula Consorte, le realizó varias preguntas vinculadas puntualmente al romance de 4 años aproximadamente que tuvo con Alondra García Miró, de la siguiente manera:

- “¿Cuánto tiempo que no estás en una relación?”, me preguntó

- “Tres o cuatro meses”, le dije

- “Pero a ti te involucran todavía”, insistió

- “Pero, ya no estoy”, replicaba

Con el transcurrir del tiempo, finalmente Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte lograron conformar una sólida relación amorosa con un hijo nacido hace varios meses y otro en camino, pero el ‘Depredador’ todavía recuerda que “ella no me creía”.

¿CÓMO SE ACERCÓ PAOLO GUERRERO A ANA PAULA CONSORTE?

Las dudas fueron despejadas a tiempo aunque el camino del enamoramiento tuvo trabas, tal y como lo reconoció el propio Paolo Guerrero mientras conversaba con Jesús Alzamora para La Lengua vía YouTube.

Su acercamiento e interés por Ana Paula Consorte provocaron que finalmente la persistencia lograra conquistarla tras demostrarle que realmente que estaba soltero, situación sentimental por la cual pudo animarse a dar el primer paso y escribirle un mensaje por “Instagram”.

“No teníamos amigos en común ... me mandé directo”, confesó un Paolo Guerrero seguro de sí mismo, y con la misma personalidad que lo ha llevado a tocar la gloria futbolística en varias oportunidades.