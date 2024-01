Qué dijo Gianella Neyra tras enterarse qué Cristian Rivero sería conductor de Esto es Guerra 2024

Este martes 23 de enero, uno de los programas más populares del Perú, ‘Esto es Guerra’ (EEG) estrenó una nueva temporada, en la cual hubo sorpresas entre sus integrantes como fue el caso de Katia Palma y Cristian Rivero que se unieron a la conducción del reality. En consecuencia, Gianella Neyra, pareja del presentador de TV, reaccionó ante el nuevo reto que se le presentó a Rivero. En esta nota, entérate todo lo que dijo la actriz.

¿QUÉ DIJO GIANELLA NEYRA TRAS EL INGRESO DE CRISTIAN RIVERO A ‘ESTO ES GUERRA’?

Cristian Rivero brindó una entrevista para el medio Infobae, donde contó sobre la nueva propuesta que se le presentó en su vida artística como conducir uno de los programas más vistos a nivel nacional ‘Esto es Guerra’ junto a sus compañeros Johanna San Miguel, Katia Palma y Renzo Schuller. Sin embargo, una de las más entusiasmadas por el ingreso de Rivero a América Televisión fue, sin duda, Gianella Neyra y así lo dio a conocer el mismo presentador.

“Está muy contenta, estaba al costado mío cuando escuchó la conversación (con Mariana). Me dijo ‘mostro, te dan una posibilidad, es una invitación, es una temporada de 3 meses. Es una marca que tiene 12 años, es una marca sólida, anda y diviértete. Total a ti te gusta hacer televisión, te está dando la posibilidad de hacer televisión”, dijo la actriz tras escuchar el proyecto.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN RIVERO SOBRE CONDUCIR ‘ESTO ES GUERRA’?

En sus declaraciones para dicho medio, Cristian Rivero mencionó que esta oportunidad la toma con mucha responsabilidad ya que para él es un formato distinto en su carrera, pese a que cuenta con muchos años de experiencia al frente de las pantallas.

“Lo tomo con mucha responsabilidad, es una marca que tiene 12 años, es un programa que ha marcado historia en la televisión. Estoy con muchas expectativas. El programa cada vez se viene renovando, ha hecho un montón de cosas en todos estos años. Creo que la responsabilidad para cualquier conductor que este enfrente de este programa es enorme y espero dar lo mejor”, sostuvo Rivero.

No obstante, no dejó pasar el momento para agradecer a Latina Tv, donde estuvo cerca de 12 años y estuvo al mando de programas como ‘La Voz Perú’, ‘Yo Soy’, ‘Perú Tiene Talento’, entre otros. Asimismo, el actor reveló que Mariana Ramírez del Villar lo invitó para que forme parte de EEG en su temporada de verano, aunque hace unos años tuvo un contacto con Peter Fajardo pero nunca se llegó a un acuerdo respecto al tema.

“Estoy agradecido de donde me fui, agradecido de donde estoy. Me hace sentir contento. Mi objetivo este año era continuar con el tema laboral y llegó la invitación parta esta temporada de verano de parte de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV, y es una marca sólida, son 12 años y me encantó la idea. Es un reto también a nivel profesional. Esta vez, la propuesta se dio de parte de Mariana Ramírez del Villar. Se dio de la manera casual, me la encontré hace 5 días (18 de enero). Recién acabo de firmar (23 de enero)”, explicó para Infobae.

Esto es guerra 2024: Cristian Rivero ingresó como nuevo conductor de EEG https://t.co/qNW5wITe79 #EEG12 #EEG2024 — Esto es Guerra (@estoesguerra_tv) January 24, 2024