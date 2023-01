La edición número 80 de los Globos de Oro se llevó a cabo el pasado martes 10 de enero, galardonando a las mejores producciones del cine y la televisión, según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Con tantos filmes nominados, quizá te hayas perdido de ver alguno. Ante este escenario, a continuación te dejamos la lista de plataformas donde puedes disfrutar de ellas.

ELVIS

Protagonizada por Austin Butler y dirigida por Baz Luhrmann, esta película fue nominada a Mejor Película de Drama, Mejor Dirección y Mejor Actor (Butler). Está disponible en Latinoamérica y España a través de HBO Max.

EVERYTHING EVERYWHERE AT ALL ONCE

Con más de 6 nominaciones, incluyendo Mejor Película de Comedia-Musical y Mejor Dirección, “Todo a la vez en todas partes” está disponible para alquilar en Latinoamérica y España en iTunes.

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

La nueva versión de la marioneta de madera fue nominada a Mejor Película animada, Mejor Banda sonora y Mejor Canción. La cinta está disponible en Netflix.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

La película de Ryan Coogler obtuvo dos nominaciones: Mejor Actriz de Reparto (Angela Basset) y Mejor Canción.

Esta segunda entrega estará disponible en Latinoamérica y España desde el 1 de febrero en Disney Plus.

TOP GUN: MAVERICK

Nominada a Mejor Película de Drama y Mejor Canción, la cinta protagonizada por Tom Cruise puedes ser vista en Star Plus y Paramount Plus.

RRR

“Rise Roar Revolt” es una película de S.S. Rajamouli nominada a Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Canción. Puedes verla en Latinoamérica y España a través de Netflix.

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

La cinta de Rian Johnson nominada a Mejor Película de Comedia-Musical y Mejor Actor (Daniel Craig) puede ser disfrutada en Latinoamérica y España gracias a Netflix.

¿QUÉ PRODUCCIONES NOMINADAS EN LOS GLOBOS DE ORO AÚN NO SE ENCUENTRAN EN EL STREAMING?

AVATAR: THE WAY OF WATER

Actualmente, el largometraje de James Cameron puede verse solo en las salas de cine. Esta cinta fue nominada a Mejor Película Dramática y Mejor Dirección.

THE FABELMANS

Con 5 nominaciones, incluyendo Mejor Película Dramática y Mejor Dirección, la película de Steven Spielberg se estrenará próximamente en cines en Latinoamérica y España.

TÁR

Nominada a Mejor Película de Drama, Mejor Guión y Mejor Actriz, “Tár” también se encuentra próxima a estrenarse en salas de cine.

BABYLON

Este largometraje cuenta con 5 nominaciones en los Globos de Oro, entre ellas Mejor Película de Comedia-Musical. Llegará pronto a los cines.

THE BANSHEES OF INISHERIN

El filme de Martin McDonagh es la producción con más nominaciones, logrando un total de 8, incluyendo Mejor Película de Comedia-Musical y Mejor Dirección.

TRIANGLE OF SADNESS

Dirigida por Ruben Östlund, la película que próximamente llegará a los cines, está nominada a Mejor Película de Comedia-Musical y Mejor Actriz de Reparto (Dolly de Leon).