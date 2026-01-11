Golden Globes 2026: “Las guerreras del K-pop” gana el premio a Mejor película animada

La animación volvió a ocupar un lugar central en los Golden Globes 2026. En la categoría de Mejor película animada, la Edición 83 del premio coronó a Maggie Kang y Chris Appelhans en una película como la gran ganadora de la noche.
El anuncio se realizó durante la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton, donde se destacó el trabajo artístico y narrativo del filme, dirigido por Kang, cineasta coreana, y Appelhans, productor estadounidense, y respaldado por Netflix. El filme animado sigue disponible en la plataforma.
La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.
Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.