Golden Globes 2026: “Las guerreras del K-pop” gana el premio a Mejor película animada

La animación volvió a ocupar un lugar central en los Golden Globes 2026. En la categoría de Mejor película animada, la Edición 83 del premio coronó a Maggie Kang y Chris Appelhans en una película como la gran ganadora de la noche.

El anuncio se realizó durante la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton, donde se destacó el trabajo artístico y narrativo del filme, dirigido por Kang, cineasta coreana, y Appelhans, productor estadounidense, y respaldado por Netflix. El filme animado sigue disponible en la plataforma.

Golden Globes: ¿Qué película ganó a Mejor película animada?

Con una película original para streaming el resto como estrenos de salas, los Golden Globes 2026 priorizaron la experiencia cinematográfica entre sus nominados.

A continuación, los detalles de las nominadas:

Arco (Neon)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle (Ufotable)

Elio (Disney)

Kpop Demon Hunters (Netflix)

Little Amélie or The Character of Rain (GKIDS)

Zootopia 2 (Disney)

“Las Guerreras K-pop” tienen una versión karaoke en Netflix. (Foto: Archivo)

MÁS INFORMACIÓN: La emotiva reacción de Selena Gomez tras ser nominada a los Golden Globes pese a críticas de Eugenio Derbez

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.