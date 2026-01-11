Golden Globes 2026: “Las guerreras del K-pop” gana el premio a Mejor película animada

Escuchar
(2 min)
Mira, Rumi y Zoey son las protagonistas de "Las guerreras K-Pop", película animada de Netflix. (Foto: Netflix)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La animación volvió a ocupar un lugar central en los Golden Globes 2026. En la categoría de Mejor película animada, la Edición 83 del premio coronó a Maggie Kang y Chris Appelhans en una película como la gran ganadora de la noche.

