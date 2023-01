Gran conmoción ha causado la nueva apariencia que luce actualmente la actriz Maisie Williams, quien participó en Juego de Tronos e interpretó a Arya Stark. Su nuevo look está dando que hablar y ha generado comentarios positivos en las redes sociales. Es por ello que en esta nota te presentaremos la impactante imagen que revela como luce ahora la famosa artista inglesa-canadiense.

QUIÉN ES MAISIE WILLIAMS Y CÓMO LUCE ACTUALMENTE

Maisie Williams es una actriz inglesa-canadiense que hizo su debut como actriz profesional como Arya Stark de Invernalia en la serie de fantasía de HBO Game of Thrones en 2011, por la que ganó el EWwy Award a la mejor actriz de reparto en un drama, el Portal Award a la mejor actriz de reparto – Televisión y mejor joven actriz, y el Saturn Award a la Mejor Interpretación por una joven Actriz.

En 2016, Maisie Williams fue nominada para un Primetime Emmy Award por Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática.

Williams también tuvo un papel recurrente en Doctor Who como Ashildr en 2015. Además de la televisión, debutó en el cine en la película de misterio The Falling (2014), por la que ganó el London Film Critics’ Circle Award for Young Performer of the Year.

A través de su página de Instagram, en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, Maisie Williams comparte sus gustos por la moda, el arte, la fotografía, el modelaje y, además, aquellos momentos especiales que vive con sus amigos y familiares.

Esta es la actual apariencia de Maisie Williams que ha llamado la atención de miles de seguidores de la famosa serie Juego de Tronos.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE JUEGO DE TRONOS

Juego de Tronos es una novela de fantasía escrita por el autor estadounidense George R. R. Martin en 1996 y ganadora del premio Locus a la mejor novela de fantasía en 1997.

Juego de Tronos se trata de la primera entrega de la serie de gran popularidad Canción de hielo y fuego. La novela se caracteriza por su estética medieval, la descripción de numerosos personajes bien detallados, la contraposición de puntos de vista de los múltiples protagonistas, su trama con giros inesperados y un uso sutil y moderado de los aspectos mágicos tan comunes en otras obras de fantasía heroica.

Juego de Tronos transcurre en un mundo fantástico con reminiscencias de la Europa de la Edad Media en el que la magia y las criaturas míticas del pasado han quedado en el olvido. En el continente de Poniente, donde las estaciones duran décadas y los inviernos son tiempos duros, se acerca el final del largo verano. Pocos años después de la revuelta que puso fin al reinado de la dinastía Targaryen, Robert Baratheon, que lideró a los nobles rebeldes junto con Eddard Stark, ocupa ahora el trono de hierro de los siete reinos. Sin embargo, las pugnas por el poder entre las principales casas nobiliarias salen cada vez más abiertamente a la luz.

Además de esto, en Juego de Tronos inquietantes sucesos acontecen en el norte, más allá del gigantesco muro que separa los siete reinos de las tierras salvajes. Todo hace pensar que el equilibrio en Poniente está a punto de romperse de nuevo.