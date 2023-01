El actor Keanu Reeves es amante de las motocicletas y también de los autos, sin embargo, tiene un incondicional vehículo con el que pretende llegar al estreno de su película John Wick 4. ¿Cuál será el auto elegido por el artista para esta gala? En esta nota te contamos todo lo que debes saber respecto al vehículo que elegirá para la ceremonia que dará inicio a una de sus películas más exitosas.

CON QUÉ AUTO KEANU REEVES LLEGARÁ A “JOHN WICK 4″

Según el medio de comunicación Tork News, Keanu Reeves llegará al estreno de su película con un superdeportivo biplaza.

El medio de comunicación hace énfasis en que a Keanu Reeves le fascina conducir un Bugatti Veyron cuyo valor de mercado alcanza los 3 millones de dólares. Este modelo lo adquirió en el año 2019 y desde entonces no maneja ningún otro vehículo.

A bordo de este Bugatti el actor canadiense llegaría al estreno de su más reciente película. La empresa automotora no escatimó en recursos a la hora de fabricar este superdeportivo y le incorporó un un motor W16 de 8.0 litros en posición central con la capacidad de alcanzar los 1100 CV de potencia máxima, todo un sistema impropio para los vehículos de producción masiva.

Cabe resaltar que, gracias a todo ese ensamblaje interior, este modelo Veyron puede desarrollar unos 410 kilómetros por hora de velocidad pico cuando se encuentra a toda marcha -el segundo mejor registro para un coche de la firma. Y es que, en el 2016, poco más de una década después de la llegada del Bugatti Veyron, llegó a los mercados el modelo Chiron Sport 110, otro superdeportivo, pero con mayor velocidad y potencia que su predecesor.

Bugatti Veyron. (Foto: BugattiVeyron/Instagram)

DE QUÉ TRATA JOHN WICK

John Wick es una película de acción estadounidense de 2014, dirigida por Chad Stahelski, producida por David Leitch, escrita por Derek Kolstad y protagonizada por Keanu Reeves. Fue estrenada el 24 de octubre de 2014.

La historia se centra en John Wick (Reeves), buscando a los hombres que irrumpieron en su casa, robaron su antiguo coche (Ford Mustang de 1969) y mataron a su cachorro, que fue un último regalo para él de su esposa recientemente fallecida (Moynahan). Stahelski y David Leitch dirigieron la película juntos, aunque solo se acreditó a Stahelski.

La película recibió críticas positivas, y los críticos la calificaron como una de las mejores actuaciones de Reeves y una de las mejores películas de acción de 2014. Recaudó $86 millones en todo el mundo contra un presupuesto de producción de $20 millones.

Dos secuelas, John Wick: Chapter 2, y John Wick: Chapter 3 - Parabellum, se lanzaron en febrero de 2017 y mayo de 2019, respectivamente, con un éxito comercial y crítico comparable, con otra secuela, John Wick: Capítulo 4, programada para su lanzamiento en mayo de 2023. También es la única película de la serie que será distribuida por Summit Entertainment, ya que las otras películas son distribuidas por Lionsgate Films.

QUIÉN ES KEANU REEVES

Keanu Reeves es un actor y músico canadiense conocido por Interpretar a Neo en “Matrix” y a John Wick en la trilogía “John Wick”. Tiene sangre china por parte de su abuela.

Keanu Reeves tiene entre su repertorio las comedias de la franquicia de Bill y Ted (1989-2020); los thrillers de acción Point Break (1991), Speed (1994) y la franquicia John Wick (2014-2022); el thriller psicológico The Devil’s Advocate (1997); el thriller sobrenatural Constantine (2005); y la saga de ciencia ficción y acción The Matrix (1999-2021).

Keanu Reeves también ha participado en películas dramáticas como Dangerous Liaisons (1988), My Own Private Idaho (1991) y Little Buddha (1993), así como en la película de terror y romance Bram Stoker’s Dracula (1992).

Reeves ha ganado el reconocimiento de la crítica por su interpretación. Un crítico del New York Times elogió su versatilidad y dijo que «muestra una disciplina y un rango considerables… se mueve fácilmente entre la actitud abotonada que se adapta a la historia de un procedimiento policial y la manera despreocupada de sus papeles cómicos».

Sin embargo, ha pasado gran parte de su carrera siendo encasillado. Un arco recurrente de sus personajes en muchos papeles que ha interpretado es el de salvar el mundo, como se puede ver en los personajes de Ted Logan, Siddhartha Buddha, Neo, Johnny Mnemonic, John Constantine y Klaatu.

La franquicia de John Wick representó un retorno a los elogios críticos y el éxito comercial de Reeves, quien ha ganado varios premios, y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.