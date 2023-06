Este sábado se llevará a cabo la gran final de la UEFA Champions League 2022-23, que será protagonizada por Manchester City e Inter de Milán. En la previo de este encuentro, el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero expresó sobre las expectativas que tiene de la gran final a los medios de comunicación oficiales de los citizens, club en el cuál se convirtió en uno de los máximos referentes.

¿Qué dijo Agüero sobre el duelo entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez?

A pocos días de la definición por el título, el popular ‘Kun’ no ocultó su emoción por la presencia de dos compatriotas argentinos en la gran final de la Liga de Campeones. Hablamos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes en esta ocasión no estarán del mismo lado como en la final de la Copa Mundial Qatar 2022, ya que serán rivales y solo uno se coronará campeón.

“Es un gran orgullo tener a dos jugadores argentinos importantes en la final de la Liga de Campeones. Hemos visto la temporada brillante que ha tenido Julián, con notas positivas en todos los sentidos”, manifestó Agüero.

¿Cuál fue la opinión del ‘Kun’ Agüero sobre Julián Álvarez?

La popular ‘Araña’ Álvarez no ha tenido muchas oportunidades de ser titular en Champions League, a diferencia del noruego Erling Haaland, quien se ha convertido en el delantero centro indiscutible para el director técnico de los citizens, Pep Guardiola.

“Siempre he dicho que no es fácil adaptarse a tu primera temporada en Europa cuando vienes de Sudamérica, pero aun así Julián supo rendir muy bien y mantener el nivel que exige un club como el City. Marcó goles cruciales, adoptó el estilo del equipo y no mostró nada más que compromiso. Hay muchas alegrías por venir para City gracias a Julián, creo”, añadió el ‘Kun’.

¿Cuál fue la opinión del ‘Kun’ Agüero sobre Lautaro Martínez?

Por otro lado, Lautaro es protagonista en Inter de Milán. El delantero se ha convertido en capitán y figura del equipo italiano. El atacante anotó un importante gol en la semifinal ante el AC Milán, el cual le dio el pase a su equipo a la gran final.

“Después del Mundial ha tenido un papel muy importante en el Inter y es una pieza clave del equipo. Sería genial verlo jugar con Julián al mismo tiempo, pero no puedo ser neutral en este caso. Espero que City y Julián ganen este juego, eso es lo que todos hemos estado esperando”, comentó Agüero.

¿Quién es el favorito para ganar la final para el ‘Kun’ Agüero?

Los medios le preguntaron a Agüero previo al duelo si estaba nervioso por lo que pueda suceder en este importante partido, ya que es una posibilidad única para que Manchester City levante la ‘Orejona’ por primera vez en su historia.

“Un poco, claro, pero también tengo mucha confianza en el equipo. Han hecho una temporada magnífica y este es el último paso para una final de coronación. Cuando veo al equipo, veo un plan de juego consolidado y un desempeño muy sólido en todos los niveles. Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Dicho esto, creo que hemos llegado aquí con el impulso adecuado para obtener el resultado que hemos estado buscando”, fueron las declaraciones del jugador, que recoge DirecTV Sports.

¿Cuándo y a qué hora se disputará la gran final de la Champions League?

Manchester City vs. Inter de Milan se enfrentarán este sábado 10 de junio a las 2 de la tarde (hora peruana). El trascendental duelo que definirá al nuevo campeón de la Champions League se disputará en Atatürk Olympic Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Estambul, Turquia.

No hay estadísticas entre ambos finalistas. Será la primera vez que Inter y City se enfrenten en un partido oficial y será en la gran final de la Champions League 2022-23.