Hyun-bin y Son Ye-jin, un amor de la ficción a la realidad. Los fanáticos de los k-dramas y la cultura coreana han sido testigos de la historia de esta pareja, que nació gracias a la industria cinematográfica. Su relación causó tal impacto mundial tras el éxito de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, un k-drama que protagonizaron en el 2019-2020. A finales de ese mismo año su romance pasó de la pantalla a la vida real.

Años después, la pareja sigue siendo noticia y haciendo historia. En esta ocasión, Hyun-bin y Son Ye-jin fueron acreedores de los máximos galardones de los Premios Blue Dragon, los cuales honran la excelencia cinematográfica. El matrimonio recibió los premios a mejor actor y actriz convirtiéndose en la primera pareja Blue Dragon en obtener estas menciones honrosas en la premiación.

Hyun Bin y Son Ye Jin en los Premios Blue Dragon | Foto: créditos al autor

Ye-jin y Hyung-bin contrajeron matrimonio en marzo de 2022 y poco después de su unión, se dio a conocer el anuncio del embarazo de su primer hijo. Para noviembre del mismo año, su primogénito había nacido. Hyun-bin y Son Ye-jin son una de las parejas más queridas de la industria, por ello que sigan alcanzando y compartiendo el éxito desde su núcleo matrimonial y familiar sigue conmoviendo a miles.

Hyun-bin y Son Ye-jin hacen historia en los Premios Blue Dragon

Hyung-bin recibió el galardón por su trabajo en Harbin. En su discurso de agradecimiento menciona al director Woo Min-ho por la confianza que depositó en su trabajo y una dedicatoria a Ye-jin: “A mi esposa, Ye-jin, que me da fuerza con su sola existencia, y a nuestro hijo: los amo y les doy las gracias”.

Hyun Bin y Son Ye Jin son la primera parejaen recibir los máximos galardones de los Premios Blue Dragon | Foto: Composición EC/ Créditos al autor

Por su lado, Ye-jin también subió al escenario a recibir el galardón a Mejor Actriz por su papel en No other Choice. La actriz al igual que su esposo le dedica conmovedoras palabras a su familia: “Quiero compartir esta alegría con los dos hombres que tanto amo: Kim Tae-pyung (verdadero nombre de Hyun Bin) y nuestro bebé”.

Hyun Bin y Son Ye Jin son la primera parejaen recibir los máximos galardones de los Premios Blue Dragon | Foto: Créditos al autor/ Blue Dragon Film Awards

¿Cómo se conocieron Hyun-bin y Son Ye-jin?

Tanto Hyun-bin y Son Ye-jin pertenecían a la industria, por lo que no era extraño cruzarse en avant premieres, premiaciones e incluso cameos en unas que otras producciones.

Los actores incluso compartieron escenario en el Producer’s Choice Awards, pero la interacción más relevante vendría con “The Negotiation”, una película que filmaron juntos en el año 2018. Tras ese título, la prensa logró captarlos juntos en un supermercado; sin embargo, la pareja descartó los rumores de romance.

Luego de esas sospechosas, Hyun-bin y Son Ye-jin fueron confirmados como protagonistas para una nueva producción que alcanzaría la fama mundial y terminaría por consolidar su relación amorosa, “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”.

Un 21,68 % de los televidentes surcoreanos sintonizó el domingo el episodio 16 de la comedia romántica titulada "Sarangui bulsichak" ("Crash Landing On You" en inglés y "El aterrizaje de emergencia del amor" en español), serie protagonizada por Son Ye-jin y Hyun Bin que arrancó a mediados de diciembre. (Foto: Netflix)

Para finales del 2020, la pareja hizo oficial su relación a través de sus agencias representantes. En febrero del 2022, ambas estrellas anunciaron sus nupcias y para finales de marzo del mismo año contrajeron matrimonio en una ceremonia privada junto a sus amigos y familiares.

La pareja es una de las más populares y consolidadas en el país y la industria. Además de contar con un gran número de seguidores, quienes se ven fascinados por este romance de ficción hecho realidad, el cual finalizó con una de las bodas más esperadas y con el eventual anuncio del primer hijo de la pareja.