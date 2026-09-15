Descubre el origen exacto del Grito de Dolores, la estructura de la ceremonia oficial y cómo se vive el ambiente festivo en las plazas públicas durante este año. (Foto: Gemini)
Descubre el origen exacto del Grito de Dolores, la estructura de la ceremonia oficial y cómo se vive el ambiente festivo en las plazas públicas durante este año. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El Grito de Dolores es la tradición patriótica más representativa de México, conmemorando el llamado a las armas que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Analizar las frases originales de este acontecimiento y compararlas con la ceremonia actual permite comprender la evolución de la identidad nacional.

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