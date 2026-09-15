El Grito de Dolores es la tradición patriótica más representativa de México, conmemorando el llamado a las armas que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Analizar las frases originales de este acontecimiento y compararlas con la ceremonia actual permite comprender la evolución de la identidad nacional.

¿Qué es el Grito de Dolores y cuál es su origen histórico?

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, tras enterarse de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta por el virreinato, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla decidió adelantar el alzamiento.

Haciendo sonar las campanas de la parroquia del pueblo de Dolores (hoy Guanajuato), convocó a los feligreses para incitarlos a luchar contra el dominio colonial. Este acto no formaba parte de un discurso escrito con rigor protocolario, sino de una proclama urgente que integró el descontento social acumulado por clases populares, indígenas y criollos.

Frases históricas que se escucharon en el Grito de 1810

Los registros históricos y los testimonios de la época recogen varias consignas primordiales pronunciadas por Hidalgo durante el inicio de la gesta independentista:

“¡Viva la América!” y “¡Viva la religión!” : Clamores dirigidos a la defensa del territorio continental y a la fe católica frente a las crisis de la monarquía española.

y : Clamores dirigidos a la defensa del territorio continental y a la fe católica frente a las crisis de la monarquía española. “¡Viva nuestra madre santísima de Guadalupe!” : La invocación espiritual que sirvió como estandarte unificador para los insurgentes.

: La invocación espiritual que sirvió como estandarte unificador para los insurgentes. “¡Muera el mal gobierno!” : La consigna de protesta directa contra las autoridades virreinales y el abuso de la administración colonial.

: La consigna de protesta directa contra las autoridades virreinales y el abuso de la administración colonial. “¡Viva Fernando VII!”: Utilizado en una primera etapa táctica como figura monárquica legítima frente a la invasión napoleónica en España.

¿Cómo es la arenga del Grito de Independencia en la actualidad?

Con el transcurso de los años, el rito se transformó en una ceremonia cívica oficial que replican las autoridades gubernamentales de todo el país. La estructura de la arenga institucional contemporánea comprende los siguientes elementos:

Vítores a los héroes patrios: “¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario!”

“¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario!” Consignas de soberanía: “¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la soberanía!”

“¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la soberanía!” El remate protocolario: La ceremonia culmina con el repique de campanas, el ondeo del lábaro patrio y el triple grito popular de “¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

¿Cómo se vive la celebración de las Fiestas Patrias en 2026?

La conmemoración del 216 Aniversario de la Independencia en este 2026 congrega a millones de ciudadanos en plazas públicas del país y el extranjero mediante una agenda establecida: