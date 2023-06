Gran expectativa se viene generando en torno a una posible secuela de la popular película Juego de Gemelas, la cinta que protagonizó la actriz Lindsay Lohan y que la catapultó a la fama y el reconocimiento mundial. Es por ello que en esta nota te contaremos qué es lo que se sabe hasta el momento sobre la posibilidad que podría ser transmitida en la plataforma de streaming Disney Plus.

QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTRENO DE ‘JUEGO DE GEMELAS 2′

La emoción ha invadido a los fanáticos de la icónica película “Juego de Gemelas” ante la posibilidad de una secuela, gracias a un póster editado que ha revivido las esperanzas. Aunque hasta el momento no se ha realizado un anuncio formal por parte de Disney, miembros del elenco principal han comentado sobre la posibilidad, generando buenas sensaciones y dejando a los seguidores a la espera de una confirmación que podría estar más cerca de lo que se espera.

En marzo de este año, la actriz Lisa Ann Walter, quien interpretó el papel de Chessy en la cinta original, manifestó su disposición al 100% para protagonizar una secuela, con una única condición: que Nancy Meyers, la directora y guionista original, regrese para encabezar el proyecto. Por su parte, Elaine Hendrix, quien dio vida a la malvada Meredith Blake, también expresó su entusiasmo por regresar en una segunda película.

El año pasado, los rumores de una posible secuela se intensificaron cuando Lindsay Lohan, la protagonista de “Juego de Gemelas”, publicó un TikTok recreando una escena emblemática de la película. Sin embargo, hasta el momento no ha realizado ninguna referencia directa a una secuela. En caso de que se concrete una nueva entrega, es importante recordar que Natasha Richardson, quien interpretó el papel de Elizabeth James, la madre de Annie y Hallie, lamentablemente falleció en 2009.

A pesar de que aún no hay un anuncio oficial sobre la producción de “Juego de Gemelas 2″, los comentarios positivos de los miembros del elenco y la persistente demanda de los fanáticos han avivado las esperanzas de que esta querida película pueda tener una secuela. Los seguidores estarán atentos a futuras noticias sobre el proyecto y mantendrán viva la ilusión de volver a ver a las gemelas protagonistas en una nueva y emocionante aventura.

DE QUÉ TRATO ‘JUEGO DE GEMELAS’

La película “Juego de Gemelas” (título original: “The Parent Trap”) es una comedia familiar dirigida por Nancy Meyers y estrenada en 1998. La trama se centra en las aventuras de dos gemelas idénticas separadas al nacer, Annie James y Hallie Parker, que se encuentran por casualidad en un campamento de verano y deciden intercambiarse para reunir a sus padres divorciados.

Después de descubrir que son hermanas gemelas y que sus padres, Elizabeth James y Nicholas Parker, se separaron poco después de su nacimiento, Annie y Hallie idean un plan para reunir a su familia. Ambas chicas se intercambian y cada una vive con el padre o la madre durante un tiempo sin que ninguno se dé cuenta de la verdad.

A medida que las gemelas se adaptan a sus nuevas vidas, deben superar los obstáculos y mantener su secreto para que su plan funcione. La película muestra cómo Annie y Hallie trabajan juntas para reunir a sus padres y reconciliarlos, enfrentando situaciones cómicas y emocionales a lo largo del camino.

“Juego de Gemelas” es conocida por su encantadora interpretación de Lindsay Lohan en el papel de las gemelas protagonistas, así como por su humor y su mensaje positivo sobre la importancia de la familia. La película ha sido un éxito entre el público familiar y se ha convertido en un clásico de Disney, siendo apreciada por su encanto y su capacidad para entretener a audiencias de todas las edades.

QUIÉN ES LINDSAY LOHAN, LA ACTRIZ QUE PROTAGONIZÓ ‘JUEGO DE GEMELAS’

Lindsay Lohan es una actriz, cantante y modelo estadounidense que alcanzó la fama en la década de 2000. Nació el 2 de julio de 1986 en Nueva York. Lohan comenzó su carrera como modelo infantil y luego incursionó en el mundo de la actuación.

Lindsay Lohan protagonizó la película “Juego de Gemelas” (título original: “The Parent Trap”) en 1998, interpretando los roles de las gemelas idénticas Annie James y Hallie Parker. Su interpretación en esta película fue muy elogiada y le valió reconocimiento y popularidad a una temprana edad.

Después de su éxito en “Juego de Gemelas”, Lohan continuó su carrera en el cine protagonizando películas como “Chicas pesadas” (Mean Girls), “Herbie: A tope” (Herbie Fully Loaded) y “Una chica de Jersey” (Just My Luck). También incursionó en la música lanzando su álbum debut en 2004 titulado “Speak”.

Lindsay Lohan protagonizó la película “Juego de Gemelas” (título original: “The Parent Trap”) en 1998. (Foto: AFP)

Sin embargo, a lo largo de los años, Lohan ha enfrentado algunos problemas personales y legales que han afectado su carrera. Ha tenido altibajos en su vida pública y ha luchado con adicciones y problemas legales. A pesar de ello, Lohan continúa trabajando en proyectos cinematográficos y ha demostrado su talento actoral en diversas ocasiones.

QUÉ ES DISNEY PLUS

Disney Plus es una plataforma de streaming que ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo películas, series, documentales y programas de televisión de las reconocidas marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Fue lanzada por The Walt Disney Company en noviembre de 2019 y desde entonces se ha convertido en un destino popular para los amantes del entretenimiento.

Con Disney Plus, los suscriptores tienen acceso a un extenso catálogo que abarca desde clásicos animados de Disney hasta las últimas producciones de Marvel y Star Wars. Además, la plataforma también ha presentado contenido original exclusivo, incluyendo series como “The Mandalorian” y “WandaVision”, que han sido aclamadas por la crítica y han ganado numerosos premios.

Una de las características distintivas de Disney Plus es su enfoque familiar, ya que ofrece contenido adecuado para todas las edades. Los usuarios pueden disfrutar de películas y series para niños, así como también de producciones más maduras orientadas a un público adulto. Esto hace que la plataforma sea atractiva para toda la familia.

Disney Plus ha ganado rápidamente popularidad en todo el mundo y se ha expandido a varios países, brindando a los espectadores la oportunidad de acceder a su contenido favorito en cualquier momento y lugar a través de dispositivos compatibles. Con su impresionante catálogo y la promesa de seguir ofreciendo nuevas producciones originales, Disney Plus se ha convertido en un competidor importante en la industria del streaming y sigue siendo una opción atractiva para aquellos que buscan un entretenimiento diverso y de calidad.