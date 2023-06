Tener la partida de nacimiento es esencial para realizar diversos trámites. Si no cuentas con este documento se te dificultará ejecutar varios procesos trascendentales. Sin embargo, son muchos los peruanos que no saben exactamente por dónde empezar para obtenerla. Si perteneces a este grupo, y no sabes qué hacer, te contaremos cuáles son los pasos a seguir.

Una partida de nacimiento tiene la función de certificar y verificar los datos sobre el nacimiento de un nuevo ciudadano. En este documento se señalan los nombres y apellidos del recién nacido, fecha, hora, y lugar de nacimiento, así como los datos de las personas que reconocerán su paternidad.

No olvides tener en cuenta que no tiene costo alguno ejecutar el trámite para la obtención de una partida de nacimiento. Además, se puede realizar en un plazo de inscripción determinado.

Reniec: cuáles son los plazos para obtener un partida de nacimiento

El plazo de inscripción es de 60 días calendario para:

Recién nacidos en establecimientos de salud públicos o privados.

Hijos de peruanos nacidos en el exterior con domicilio fijo en territorio peruano y que no fueron inscritos en la Oficina Consular.

Para centros poblados y comunidades nativas, el plazo es de 90 días calendario. Si no lo haces, tendrás que realizar la inscripción extemporánea.

Reniec: cuáles son los requisitos para obtener la partida de nacimiento

Certificado de Nacido Vivo (CNV) emitido por profesional de salud.

Certificado de Nacido Vivo en Línea, en caso de inscribir mediante el Registro Digital de Nacimiento.

Exhibir el DNI del(os) declarante(s); en caso de extranjeros exhibir el Carnet de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad.

En caso no contar con CNV, debe presentar Constancia otorgada por persona autorizada por el establecimiento de salud correspondiente de haber atendido o constatado el parto, o Declaración Jurada de autoridad política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista profesional u otra persona competente.

Tratándose de menores de edad nacidos en el extranjero, sólo podrán registrarse cuando no hubieren sido inscritos en la Oficina Consular correspondiente y una vez que hayan fijado su domicilio en territorio peruano; presentando documento que pruebe el nacimiento, apostillado y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; traducido al castellano con indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, en caso se haya emitido en idioma extranjero.

- De efectuarse la Declaración Jurada de identidad del presunto progenitor del hijo extramatrimonial por el declarante, éste firmará el Formato de Notificación. La notificación se efectuará según lo establecido en la normativa vigente.

Reniec: cómo inscribir el acta de nacimiento

Descarga en tu celular el App DNI BioFacial para la identificación facial mediante la captura de imagen

para la identificación facial mediante la captura de imagen Ingresa a Registro Digital de nacimiento , lee detenidamente los requisitos, términos y condiciones antes de empezar y seguir los pasos para generar el Acta de Nacimiento,.

lee detenidamente los requisitos, términos y condiciones antes de empezar y seguir los pasos para generar el Acta de Nacimiento,. El acta será validada por un Registrador Civil, posterior a ello te llegará un correo con el enlace para que puedas seguir el estado de tu registro y una vez que se indique la opción de copia gratuita, podrás descargar e imprimir el acta de tu bebé.

Reniec: cómo inscribir el acta de nacimiento por Mesa de Partes Virtual

Formato de solicitud e instructivo de declaración jurada de inscripción oridinaria de nacimiento.

de declaración jurada de inscripción oridinaria de nacimiento. Instructivo de Orientación para el ingreso de solicitud como Persona Natural en MPV.

de Orientación para el ingreso de solicitud como Persona Natural en MPV. Una vez ingresado el trámite, éste deberá ser validado por un Registrador Civil, luego de ello podrás verificar en Mis Documentos (MPV) o en el correo que registraste, el acta de nacimiento de tu menor para que puedas descargar e imprimir.

Reniec: cómo inscribir el acta de nacimiento de manera presencial

1. Acércate a Oficina Registral del RENIEC

Dirígete al Centro de Atención del RENIEC más cercano a tu ubicación, recuerda que debe ser Oficina Registral u Oficina Registral auxiliar, la cual puedes ubicar en el hospital donde nació tu menor.

2. Entrega los requisitos solicitados

Él (la) o los Declarantes, debe(n) acercarse a cualquiera de las Oficinas Registrales a nivel nacional con los documentos solicitados.

3. Recibe el acta de nacimiento de tu menor

Después de entregar los documentos al representante en la Oficina Registral; esta persona procederá con el registro y te entregará la primera acta de nacimiento de manera gratuita.