The Walking Dead ‘The Ones Who Live’ es el spin-off que AMC viene preparando de la popular serie homónima que llegó a su final en el año 2022 tras cosechar un rotundo éxito producto de la emisión de 11 temporadas. Esta nueva producción es dirigida por Greg Nicotero y cuenta con Scott M. Gimple como showrunner. Este spin-off nos narrará la historia de dos personajes: Michonne interpretada por Danai Gurira y Rick Grimes interpretado por Andrew Lincoln. La narrativa se centrará en cómo estos dos sobrevivientes buscan encontrarse, para ello tendrán que superar una serie de obstáculos, siendo uno de ellos enfrentar a la República Cívica Militar.

En la siguiente nota te contamos mucho más de esta nueva producción que nos ubica en un universo post apocalíptico plagado de zombies. Conoce cuándo se estrena, horarios, dónde ver y más detalles de la producción calificada como “una narrativa de amor épica y apocalíptica”.

It's finally time for their story to continue. #TheOnesWhoLive premieres TONIGHT on AMC at 9/8c. pic.twitter.com/SE2oxEC2EY — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) February 25, 2024

¿Cuándo se estrena The Walking Dead ‘The Ones Who Live’?

The Walking Dead ‘The Ones Who Live’ se estrena este 25 de febrero del 2024 en Estados Unidos. La serie emitirá un nuevo capítulo cada semana y contará con la participación de otros actores del cast original de The Walking Dead como Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt y Terry O’Quinn.

¿A qué hora se estrena The Walking Dead ‘The Ones Who Live’?

Como mencionamos anteriormente tiene programado emitirse el 25 de febrero a las 9 p.m. (zona del Pacífico, Estados Unidos). A continuación, te compartimos los distintos horarios dependiendo del país

El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y México: 25 de febrero a las 11pm

Ecuador, Panamá, Colombia, Perú y zona este de Estados Unidos: 26 de febrero a las 12am (medianoche)

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 26 de febrero 1 am

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 26 de febrero 2 am

España: 26 de febrero a las 6am

*Solo por esta ocasión el primer capítulo será emitido en señal abierta AMC, los próximos capítulos serán estrenados por el servicio streaming de AMC+.

¿Dónde ver The Walking Dead ‘The Ones Who Live’?

El primer capítulo de The Walking Dead ‘The Ones Who Live’ será emitido por la señal de AMC en Estados Unidos y el resto de estrenos podrás seguirlos a través del servicio streaming de AMC+.

Lista de episodios y fechas de estreno

Conoce las próximas fechas de estreno de cada capítulo de la serie:

# NOMBRE DEL CAPÍTULO FECHA DE ESTRENO 1 Years 25 de febrero 2 Gone 3 de marzo 3 Bye 10 de marzo 4 What We 17 de marzo 5 (Sin confirmar) 24 de marzo 6 (Sin confirmar) 31 de marzo

Tráiler oficial de The Walking Dead ‘The Ones Who Live’