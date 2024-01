AMC ha lanzado un nuevo tráiler de “The Walking Dead: The Ones Who Lives”, la nueva serie de la popular franquicia de zombis. El tráiler, que dura dos minutos y medio, revela más detalles de la historia y los personajes.

Tráiler oficial de “The Walking Dead: The Ones Who Lives”

El tráiler comienza con Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) viviendo en una nueva comunidad en una isla. Sin embargo, su paz se ve perturbada cuando aparece una nueva amenaza.

En el mismo también se muestra a nuevos personajes, como una joven llamada Hope (Alexa Mansour) que está en busca de su familia. Hope se une a Rick y Michonne en su búsqueda de la verdad.

Al final, todo acaba con una escena de acción en la que Rick y Michonne se enfrentan a un grupo de soldados armados.

¿Cuándo se estrena?

Está confirmado que “The Walking Dead: The Ones Who Lives” se estrena este 25 de febrero de 2024 en AMC.

VIDEO RECOMENDADO TRÁILER DE "THE WALKING DEAD" 9X12: 'SCARS'