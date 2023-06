Uno de los programas más populares de Youtube en el Perú, Moloko Podcast, llegó a su fin luego de cinco años en el aire, así lo dieron a conocer los conductores del programa, Carlos Orozco y Hugo Lezama, en sus redes sociales.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los youtubers revelaron los motivos por los cuales decidieron ponerle fin a esa etapa.

¿Qué dijeron Carlos Orozco y Hugo Lezama sobre el fin de Moloko Podcast?

El primero en dar a conocer el fin de Moloko Podcast fue Carlos Orozco, el cual compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su fiel compañero, Hugo Lezama, quien es conocido popularmente como Cinesmero.

En la descripción de las instantáneas, el creador de contenidos, indicó que su programa juntos y a no iba a seguir difundiéndose.

“Cumplida la misión, Moloko podcast se despide. Gracias a mi socio, cómplice y gran amigo Cinesmero por estos años de aprendizaje, esfuerzo y gozadera. Te quiero para siempre y como siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

“A todo el equipo que nos acompañó, gracias por soportarnos. Y a la gran familia molokial gracias por el cariño. Nos vemos pronto por otros caminos, pero con nuevas y desopilantes aventuras. Ha sido un gusto”, agregó.

Por su parte, Hugo Lezama dedicó unas palabras de agradecimiento a quien fue su compañero de programa por los últimos cinco años.

“Gracias a todos los que alguna vez le dieron un espacio en su corazón a Moloko Podcast. La cantidad de mensajes me han abrumado. A diferencia de Rápidos y Furiosos, es saludable que algunas cosas acaben por más que el futuro sea incierto, oscuro y ultraconserva de derecha. Agradezco infinitamente a Carlos Orozco por haber confiado sus ambiciones, su fuerza y su ansiedad en mí. Te quiero mucho, Charlie Oh... El proyecto Moloko acaba, pero el contenido nunca”, aseguró.

¿Por qué terminó Moloko Podcast?

A través de un video compartido en su cuenta oficial, los conductores del espacio revelaron los motivos por los cuales este programa llegó a su fin luego de cinco años.

“Si es que no delimitamos ahorita un fin, siento que fácil iría mermando esta relación, que al final no está terminando porque nos lleguemos al ‘chompiras’, sino porque simplemente hay desgaste y es saludable. Esto no es Marvel, que las cosas terminen”, dijo Lezama.

Mientras que Orozco indicó que el fin de su programa no es una decisión impulsiva.

“Nosotros habíamos decidido terminar ‘Moloko’ ya antes de ese suceso. Ya habíamos terminado y regresado un par de veces. Me acuerdo de que en diciembre plantee que había algunos problemas y teníamos que replantearnos”, afirmó.

Asimismo, dijo que uno de los motivos por los cuales Moloko llegó a su fin es que no venía siendo rentable.

“No es la razón principal, pero si iba a durar un poco más eso hizo que se acorte la decisión”, expresó.