Bayern Múnich se consagró campeón de la Bundesliga de Alemania tras superar en la tabla de posiciones al Borussia Dortmund, a quien se le escapó el título en la última fecha tras perder su partido correspondiente.

Minutos después de la obtención del undécimo título consecutivo, a los bávaros no se les ocurrió mejor idea que anunciar la destitución de Oliver Kahn, como presidente del directorio del club, y a Hasan Salihamidzic, como director deportivo. Así lo dio a conocer el presidente del club, Herbert Hainer, a los periodistas en zona mixta.

“Oliver Kahn ya no es presidente del director del Bayern. El puesto de Hasan Salihamidzic como director deportivo será también atribuido nuevamente. El vicepresidente del directorio, Jan-Christian Dressen, pasa a ocupar el puesto de Kahn”, manifestó Hainer. Posteriormente, el club emitió un comunicado mediante su cuenta oficial de redes sociales, sin dar nombres sobre los posibles reemplazos.

Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic, fueron dos futbolistas destacados en la historia del club. Gracias a su importante presencia en el equipo, se convirtieron en emblemáticos personajes del club. No obstante, a pesar de lograr el título nacional con Bayern, la dura y estricta exigencia de los objetivos del plantel generaron sus despidos.

Bayern fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Alemania y de la Liga de Campeones. Es decir, ganar la liga alemana no fue suficiente para los altos mandos del club, quienes tomaron esta drástica decisión. Cabe mencionar que, el conjunto rojo estuvo a punto de perder la liga, ya que Borussia era el favorito en ganarla.

Fue gracias a un gol de Jamal Musiala que el equipo le pudo ganar 2-1 a Colonia y ascender al primer lugar de la tabla en los últimos minutos de la temporada. Esto pudo ser posible luego que Dortmund igualara 2-2 de local ante el Mainz.

Cabe recordar que Kahn y Salihamidzic decidieron despedir al entrenador Julian Nagelsmann a finales de marzo, quien fue reemplazado por Thomas Tuchel. La decisión de ambos no cayó bien en tiendas ‘bávaras’, ya que las semanas decisivas de la temporada se encontraban cerca.

¿QUÉ DIJO OLIVER KAHN TRAS LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DEL BAYERN MÚNICH?

Kahn, quien asumió el cargo de director general en julio de 2021, no viajó el último sábado para ver el duelo del Bayern ante Colonia, según las informaciones oficiales, por un cuadro gripal. Sin embargo, el popular ‘mono’ explicó mediante su Twitter oficial que el club le había prohibido asistir al cotejo de esta última temporada.

“¡Increíble! ¡Un gran logro y felicidades chicos! Yo lo dije, no nos rindamos hasta el final. ¡Estoy increíblemente orgulloso de vosotros y de este logro! Me gustaría estar celebrándolo con vosotros, pero desafortunadamente no ha podido ser porque me lo prohibieron. Estoy deseando que llegue la próxima temporada. ¡Seremos campeones por 12ª vez! ¡A celebrarlo!”, expresó Oliver.

Por otra parte, Hasan Salihamidzic llegó al club para ocupar el puesto de director deportivo el 1 de julio de 2017, y en 2020 entró en el directorio del Bayen para encargarse de aspectos deportivos. En seis temporadas, su logro más importante fue obtener la Liga de Campeones de la temporada 2019-2020, recuerda el medio El Universo.