James Rodríguez se ha convertido en el centro de la polémica en las últimas horas. Esto debido a que el colombiano ,que actualmente se encuentra sin equipo, brindó unas sorpresivas declaraciones en las que menosprecia las actuaciones de las selecciones de Australia y Perú en el último repechaje que se dio por la clasificación al Mundial Qatar 2022.

James Rodríguez: sus polémicas frases con las que menospreció a la selección peruana

El exReal Madrid ha sido muy criticado en las redes sociales por los hinchas de la ‘Bicolor’, pues ellos argumentan que dichas palabras fueron malintencionadas y desafortunadas.

“Veías equipos que no jugaban bien. Veías equipos que no sabías cómo llegaron al Mundial. Es más, me tocó ver cuando jugó Perú con Australia en el repechaje para Qatar. Me pregunté cómo estos dos equipos pueden estar en una Copa del Mundo. Con todo el respeto que se merecen”, dijo el jugador en diálogo con Win Sports.

Luego, Rodríguez también hizo hincapié en que considera que Colombia es mucho mejor equipo que Perú: “Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejores. Somos mucho mejores que Australia también. Pero son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal”.

🏁🏅 “Tenía tusa viendo los partidos, veías equipos que no jugaban bien, veías equipos que decías ¿Cómo llegaron al Mundial?”, James Rodríguez.



¡Mira la entrevista completa este domingo a las 8:30pm en Win Sports! #ÚltimaJugada pic.twitter.com/N4aEEvA9On — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 25, 2023

Recordemos que el encuentro entre Perú y Australia terminó 0-0, por lo que el pase al Mundial Qatar 2022 tuvo que definirse desde los lanzamientos de penales. Al final, el conjunto oceánico terminó imponiéndose sobre el cuadro dirigido por Ricardo Gareca.

James Rodríguez: cuánto vale actualmente

James fue en su momento uno de los futbolistas más deseados por los principales clubes de Europa, incluso llegando a valer 80 millones de euros. Sin embargo, en el presente está cotizado solo en 6 millones de euros.

