Hace unos pocos años, Liverpool se alzaba con el trofeo de la Champions League 2018-2019, la ansiada ‘Orejona’, tras superar a su compatriota Tottenham por 2-0 en la gran final disputada en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

Cinco años después de la hazaña, los ‘reds’ no podrán tentar un nuevo título para la próxima temporada, debido a que no les alcanzó para clasificar al campeonato de clubes más importante de Europa. A pesar de que tuvo una buena racha de triunfo en la recta final de la Premier League, no sumó los puntos necesarios para participar de la siguiente edición de la Champions League.

Su último empate de local en el estadio Anfield Road ante Aston Villa, culminó con los sueños de Liverpool. La goleada del Manchester United por 4-1 sobre Chelsea sentenció su ausencia en la Liga de campeones.

¿Cuál fue la reacción de los protagonistas tras este suceso?

Mohamed Salah, uno de los futbolistas más representativos del Liverpool, aprovechó sus redes sociales para expresarse hacia los hinchas. “Estoy totalmente devastado. No hay absolutamente ninguna excusa para esto. Teníamos todo lo que necesitábamos para llegar a la Champions League del próximo año y fallamos. Somos el Liverpool y clasificarnos para la competición es lo mínimo. Lo siento”, escribió en el ‘post’ el también seleccionado de Egipto.

Por otra parte, el entrenador alemán, Jurguen Klopp, admitió que su equipo no cumplió las expectativas deseadas esta temporada para lograr cosas importantes como la clasificación a la Champions League o un título nacional. Además, respaldó las declaraciones de Mohamed Salah.

“Fue solo un descripción normal de su situación, de su sentimiento, y en ese momento justo después del partido tiene razón. No es el momento de enviar mensajes optimistas de inmediato”, expresó el estratega alemán.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue sobre una declaración que hizo en rueda de prensa. “Lo vi ahora en la cantina y estaba sonriendo. No sé por qué motivo, ya que no le pregunté, pero no está de mal humor”, aseguró el director técnico.

Cabe destacar que, desde que Jurguen Klopp asumió el cargo de entrenador de Liverpool, es la primera vez que no clasifica a Champions League.

¿Cuándo fue la última vez que Liverpool no clasificó a la Champions League?

La última vez que Liverpool no clasificó a Champions League fue para la temporada 2016-2017. Es decir, dos ediciones antes de coronarse campeón de dicho certamen, según recuerda DirecTV Sports.

En aquel entonces, el club de Merseyside tuvo una campaña en la liga inglesa más que irregular. A pesar de sumar 60 puntos, se quedó en la octava posición y no ingresó a la tercera ronda previa de la UEFA Champions League.

Los equipos que representaron al país ingles en aquella competición fueron el vigente campeón de la Premier League, Leicester City, acompañado del Arsenal, Tottenham y Manchester City. Tampoco estuvieron los populares Manchester United y Chelsea.

En este 2023, tampoco clasificaron los ‘blues’, pero si lo hicieron los ‘reds devils’. Manchester City estará presente como vigente campeón de la Premier League y posiblemente también de la Champions League si le gana al Inter en la final de la presente edición.

Los ‘citizens’ estarán acompañado de Arsenal y Newcastle como la sorpresa del grupo. Este último superó en la tabla de posiciones al Liverpool con 4 unidades, dejándolo fuera de zona de clasificación. Cabe destacar que, en la última temporada en la que no estuvieron presentes los ‘reds’, el Real Madrid salió campeón.