Todavía siguen habiendo repercusiones tras el difícil momento por el que tuvo que pasar el último fin de semana Vinícius Júnior, futbolista brasileño del Real Madrid. En pleno duelo ante Valencia, por una jornada más de La Liga, el deportista fue víctima de cánticos e insultos racistas de parte de los aficionados del ‘Murciélago’. Esto provocó que diferentes personajes del mundo del fútbol levanten su voz para brindarle su apoyo al jugador.

Vinícius Júnior: cómo lo apoyo el Gobierno de Brasil tras recibir insultos racistas en España

Sin embargo, no solo han sido personas ligadas al deporte quienes se han encargado de apoyar a ‘Vini’, pues el Gobierno de Brasil también se ha sumado en este sentido. El periodista Diego Sangermano publicó en sus redes sociales la acción tomada por las autoridades de dicho país: apagaron al Cristo Redentor de Río de Janeiro para expresar su solidaridad hacia al atacante de su selección.





(REUTERS/Pilar Olivares)





Dicha muestra de apoyo por parte del Gobierno de Brasil ha provocado reacciones positivas en las redes sociales por parte de los cibernautas. Ellos han destacado lo importante que es que Vinícius sienta el respaldo de su país.

Vinícius Júnior: el contundente mensaje que dio en sus redes sociales tras recibir insultos racistas

Sobre este complicado momento, Vinícius se manifestó en su cuenta de Instagram. “El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga. No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, señala la primera parte de la publicación de ‘Vini’.

“Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí”, concluyó así el sentido mensaje del brasileño.

Carlo Ancelotti: qué dijo sobre el momento incómodo que vivió Vinícius

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se refirió a lo vivido por Vinícius en el encuentro ante Valencia. “He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius”.

Asimismo, el técnico italiano agregó: “No soy el más indicado para pensar lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar a fútbol así. Diría lo mismo que si hubiéramos ganado, no hemos jugado bien, es difícil buscar la motivación. Es demasiado grave esto, lanzan un balón en tiempo de ataque, insultan a Vinícius todo el rato y luego le enseñan tarjeta roja”.

La noticia no ha sido bien recibida por los usuarios de Internet, quienes critican a la productora por no haber elegido a actores experimentados para los personajes. Y tú, ¿qué opinas?