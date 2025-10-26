Vinícius Jr. fue cambiado a los 72′ para el ingreso de Rodrygo en el Real Madrid vs. Barcelona. (Foto: Agencias)
Vinícius Jr. fue cambiado a los 72′ para el ingreso de Rodrygo en el Real Madrid vs. Barcelona. (Foto: Agencias)
Redacción EC

Vinícius Jr. estaba haciendo un buen partido con en el Santiago Bernabéu, pero luego fue cambiado por Xabi Alonso para permitir el ingreso de Rodrygo a los 72′. El brasileño se mostró sorprendido por la decisión del técnico y salió del campo visiblemente enojado. Ni si quiera lo miró al retirarse de la cancha y fue directamente a vestuarios. Luego de unos minutos, volvió a salir al campo para sentarse con sus compañeros en el banco de suplentes.

