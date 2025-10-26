Vinícius Jr. estaba haciendo un buen partido con Real Madrid vs. Barcelona en el Santiago Bernabéu, pero luego fue cambiado por Xabi Alonso para permitir el ingreso de Rodrygo a los 72′. El brasileño se mostró sorprendido por la decisión del técnico y salió del campo visiblemente enojado. Ni si quiera lo miró al retirarse de la cancha y fue directamente a vestuarios. Luego de unos minutos, volvió a salir al campo para sentarse con sus compañeros en el banco de suplentes.

¡A VINÍCIUS NO LE GUSTÓ NADA QUE LO SACARON Y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium

