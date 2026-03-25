Resumen

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Barcelona's Spanish midfielder #16 Clara Serrajordi jumps over Real Madrid's Spanish defender #14 Maria Mendez during the UEFA Women's Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Alfredo Di Stefano stadium in Madrid on March 25, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
Barcelona's Spanish midfielder #16 Clara Serrajordi jumps over Real Madrid's Spanish defender #14 Maria Mendez during the UEFA Women's Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Alfredo Di Stefano stadium in Madrid on March 25, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
/ JAVIER SORIANO
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Un Clásico femenino sin apenas historia: el FC Barcelona fue abrumadoramente superior y goleó 6-2 en su visita al Real Madrid este miércoles en la ida de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones europea.

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