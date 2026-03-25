Un Clásico femenino sin apenas historia: el FC Barcelona fue abrumadoramente superior y goleó 6-2 en su visita al Real Madrid este miércoles en la ida de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones europea.

El equipo azulgrana convirtió así el choque de vuelta de la próxima semana en el Camp Nou en un trámite.

No tardó el Barça en dejar clara su superioridad en este primer asalto en el Estadio Alfredo Di Stéfano, al adelantarse pronto en el marcador gracias a la polaca Ewa Pajor (minuto 6′) y a la neerlandesa Esmee Brugts (13′).

La estrella colombiana de las madridistas, Linda Caicedo, dio esperanzas momentáneas a las suyas al acortar la desventaja en el 30′, pero las catalanas sentenciaron después con un gol de Irene Paredes (32′), el segundo de la tarde de Pajor (57′) y una diana de Vicky López (64′).

Caicedo firmó el segundo del Real Madrid en el 66′ pero, con un penal transformado en el 88′, la estelar Alexia Putellas puso el marcador en un elocuente 6-2.