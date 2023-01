La 95° edición de los Premios Oscar ya se prepara para su gran velada y, a través de un evento en vivo presentado por los actores Allison Williams (Megan) y Riz Ahmed (Sound of Metal) en Los Ángeles, anunció su lista completa de nominados.

Cumpliendo con los pronósticos, “Everything Everywhere All at Once” se convirtió en la película más nominada de este año acumulando 11 nominaciones, incluyendo “Mejor película” y “Mejor actriz” por Michelle Yeoh.

Acompañando a la actriz de Malasia en la misma terna, se encuentra la reconocida Cate Blanchett, nominada por “TÁR”, la cubana Ana de Armas por su emotiva interpretación en “Blonde”, Andrea Riseborough por “To Leslie”, y completando la lista, Michelle Williams por “The Fabelmans”.

¿DÓNDE VER LAS PELÍCULAS DE LAS NOMINADAS A “MEJOR ACTRIZ”?

Michelle Yeoh | Everything Everywhere All at Once

Esta cinta llegó a nuestros cines el pasado 22 de junio de 2022 y actualmente se puede alquilar en Claro Video por 10.90 soles y en Apple TV por 14.90 soles.

Cate Blanchett | TÁR

Esta película llegará a los cines peruanos el próximo 9 de febrero. Posiblemente esté disponible en la plataforma de Peacock en el futuro.

Ana de Armas | Blonde

La película basada en la vida de Marilyn Monroe solo fue estrenada en algunos cines, pero ya se encuentra disponible para todos en Netflix desde el 28 de septiembre del año pasado.

Andrea Riseborough | To Leslie

Este filme independiente puede ser alquilado en Estados Unidos a través de Amazon a 6.99 dólares y comprada a 9.99 dólares.

Michelle Williams | The Fabelmans

Esta cinta dirigida por Steven Spielberg llegará al Perú el 23 de febrero. Por el momento, no se tiene confirmado si llegará a alguna plataforma de streaming.

¿CUÁNDO SERÁN LOS OSCARS 2023?

La Academia alista la premiación que honra a las mejores películas del año pasado para el próximo domingo 12 de marzo. Esta edición tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La gala correrá a cargo del famoso presentador Jimmy Kimmel, quien anteriormente ya ha cumplido con esta función tanto en 2017, con el histórico triunfo de ‘Moonlight’ tras anunciarse inicialmente la victoria de ‘La La Land’, y en 2018, cuando la estatuilla fue a manos de “The Shape of Water”.