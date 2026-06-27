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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El péndulo colombiano es ideológico pero no de estilo: un excéntrico de izquierda, Gustavo Petro, dará la posta a un excéntrico de derecha, Abelardo de la Espriella Otero (47).

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