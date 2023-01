En un programa de televisión, el integrante del grupo mexicano RBD, Christian Chávez, dio declaraciones sobre la presencia de Poncho Herrera en la tan ansiada gira del grupo musical. ¿Qué es lo que se dijo de este personaje? En esta nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto sobre esta información que ha puesto de cabeza a los fanáticos del conjunto que se reencontrará en escenarios pronto.

¿PONCHO HERRERA ESTARÁ EN UNO DE LOS SHOWS DE RBD?

En medios de comunicación, Christian Chávez aseguró que Poncho Herrera sí estará en los conciertos de RBD y explicó de qué manera sucederá, según señala la plataforma Milenio.

En una entrevista, Christian Chávez dijo que el cantante aseguró que Poncho no estaría presente como los fans quisieran pero sí lo hará de manera simbólica y espiritual, pues él siempre ha demostrado su amor y cariño a sus ex compañeros.

“Él siempre nos ha echado la buena vibra y lo más importante es que la gente sepa que no estamos enojados, que no nos peleamos. Que él no está pidiendo la cantidad de dinero que sacaron y claro que lo vamos a extrañar, pero él va a estar ahí, está en el alma de Rebelde, pues es parte de RBD”, explicó Christian Chávez al programa ‘Hoy Día’.

Y es que, pese a los duros comentarios de Poncho Herrera sobre la agrupación y el reencuentro, Christian indicó que ellos siempre reconocerán a Poncho Herrera como un integrante más de RBD.

“Nosotros entendimos perfectamente que, si a una persona no le gusta bailar y cantar, pues es totalmente respetable y no lo vamos a obligar. Yo diría que RBD no somos cinco ni seis, RBD es su música, es la gente, es una generación que siempre ha estado con nosotros”, añadió.

QUIÉN ES ALFONSO HERRERA

Alfonso Herrera Rodríguez es un actor mexicano. Comenzó su carrera en la película Amar te duele (2002), seguido de la telenovela Clase 406 que profundizaba en temas sociales, hasta Rebelde (2004) que alcanzó fama internacional, formando además parte del grupo RBD.

En 2009, con la terminación de la agrupación, anunció su retiró del mundo de la música para dedicarse a la actuación. Luego de tener el papel protagónico en la telenovela Camaleones (2009), retomó su carrera como actor de cine participando en películas como Venezzia (2009) y Así es la suerte (2011).

Realizó participaciones en series de televisión, como El equipo (2011), El Diez (2011) y Sense8 (2015), así como también obras de teatro tan diversas tales como Rain Man (2010) y Nadando con tiburones (2012).

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE EL GRUPO RBD

RBD es un grupo de pop mexicano, formado por los cantantes y actores Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, originario de la Ciudad de México.

RBD se formó el 4 de octubre de 2004 hasta su separación, siendo su último concierto en Madrid, España el 21 de diciembre de 2008.

En 2020, la banda regresó a la música con Anahí, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez, cuatro de sus integrantes originales. Alfonso Herrera y Dulce María no regresaron en su reencuentro, generando especulaciones.

Sobre la banda RBD se sabe que, en noviembre de 2004, lanzaron su álbum debut titulado con el mismo nombre del grupo musical. En septiembre de 2005, salió su segundo álbum de estudio, Nuestro amor, recibiendo su primera nominación en los Grammy Latinos. En 2006, nació el tercer álbum, Celestial, el primer sencillo del álbum fue la canción «Ser o parecer» que fue número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Ya para 2007, RBD lanza Empezar desde cero, siendo nominados nuevamente en los Grammy Latinos, y finalmente en 2008, su último álbum titulado Para olvidarte de mí.

RBD consiguió múltiples discos de platino y oro, también realizó giras por la gran mayoría de lugares en el mundo, visitó más de 23 países y cantó en 116 ciudades incluyendo conciertos en escenarios de importancia mundial como el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, El estadio Coliseo de Los Ángeles, el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, y el Vicente Calderón en Madrid, España, lo que los convirtió en uno de los grupos de pop más destacados en la historia de la música hispana y así también en uno de los acontecimientos musicales más importantes de su país.

RBD vendió más de 15 millones de discos en todo el mundo y en Estados Unidos únicamente, el grupo vendió más dos millones de discos. De acuerdo con Billboard, el grupo vendió más de 1.5 millones de boletos recaudando más de $72.5 millones de dólares en sus giras.

RBD ha recibido numerosas nominaciones y galardones en premiaciones tales como Grammy Latinos, Premios Juventud, Billboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro y más.