Horóscopo de HOY, sábado 27 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algún trabajo mal hecho le fastidiará pero logrará mantener el control. Amor: un encuentro fortuito le acercará a alguien que se convertirá en confidente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los negocios o proyectos estarán estancados, pero una actitud cambiará todo. Amor: no querrá escuchar respuestas duras ni intempestivas, pero habrá espacios felices.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una información errónea podría afectar un negocio que promete éxito. Amor: alguien que ama escuchar sus confidencias le resultará irresistible. Posible romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará comentarios negativos y las cosas comenzarán a estar en su cauce. Amor: la relación mostrará señales de cierta frialdad y las diferencias no se harán esperar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto se destrabará y las cosas comenzarán a fluir con celeridad. Amor: rasgos de su carácter le harán bien a una persona que quiere permanecer cerca.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegarán buenas noticias sobre acciones positivas y proyectos elogiados. Amor: con simpatía romperá la barrera que alguien antepone en una cita romántica.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor pero surgirán desafíos más exigentes. Amor: el simple hecho de aclarar un malentendido con ternura, hará crecer a la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para iniciar arreglos o reparaciones en el espacio laboral. Amor: el corazón se expresará y se manifestará delante de la persona que menos imagina.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá que decidir por opciones muy opuestas pero elegirá con acierto. Amor: la vida social estará en pausa y la pareja buscará el estímulo de la intimidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: verá señales de crecimiento de un proyecto algo relegado. Amor: su fuerte encanto impactará en la persona que más le atrae; surgirán dulces vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará el colega perfecto para terminar su proyecto con gran talento. Amor: alguien especial se convertirá en el confidente que necesita para un momento difícil.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: todo parecerá muy desorganizado pero con intuición lo resolverá. Amor: la pareja disfrutará de momentos de gran encanto mutuo y ternura plenas.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOÑADORA. AUNQUE A VECES DISTRAÍDA, SIEMPRE RESPONDE CON UNA AMABLE SONRISA.