Después de siete años de su estreno y su inimaginable éxito, Pokémon GO recibe la Master Ball, la Poké Ball que ha sido muy esperada por los jugadores desde su lanzamiento en verano de 2016. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes saber sobre ella, sobre todo cómo se consigue y cómo usarla.

¿Cómo obtener la Master Ball en Pokémon GO?

Puedes conseguir la Master Ball en Pokémon GO como recompensa por completar la Investigación Especial gratuita llamada “¡Vamos Allá!”. La última parte de la Investigación Especial estará disponible a partir del lunes 22 de mayo de 2023.

La Investigación Especial gratuita se agrega de manera automática a nuestra pestaña de Investigaciones cuando comencemos a iniciar sesión en el juego antes de la fecha 1 de junio del presente año hasta las 10 de la mañana.

Este tiempo límite es para activar la Investigación como para completar todas las tareas necesarias hasta conseguir la ansiada Master Ball.

La Master Ball es la mejor Poké Ball de todos los juegos de la saga principal. Nunca falla y siempre captura al Pokémon que desee atrapar cuando la lanzas.

¿Cómo usar la Master Ball en Pokémon GO?

La Poké Ball es calificada como la mejor porque la podemos usar con cualquier Pokémon salvaje. Se puede usar con cualquier Pokémon que aparezca al usar un Módulo Cebo, como también con cualquiera que encuentres al usar Inciensos o Inciensos de Aventura Diarios. Además, la Master Ball puede ser usada con cualquier Pokémon que hayamos derrotado en alguna batalla Pokémon durante una incursión.

Lo recomendable es guardar la Master Ball para Pokémon que son muy difíciles de atrapar o poco comunes de encontrar, como es el caso de Articuno de Galar, Zapdos de Galar y Moltres de Galar.

Niantic ha informado que en un futuro podría existir más posibilidades de obtener la Master Ball de diferentes formas. Por lo pronto, a corto plazo, el único método para tener la Poké Ball más preciada es por medio de una Investigación Espacial ¡Vamos Allá!, como se mencionó anteriormente.

La llegada de la Master Ball no significa una sorpresa para los entrenadores de Pokémon. Esto debido que ya se había revelado información sobre esta novedad por redes sociales. Sin embargo, recién se anunció de manera oficial junto a sus particularidad y cualidades.

Si bien lleva activa hace tiempo, los últimos pasos de la misma todavía no se habían desbloqueado. Este tramo de la investigación significará también el último y misterioso eventos del presente mes. A pesar que no se han revelado más detalles sobre esto, se espera que la trama esté relacionada con el Team GO Rocket, debido que es lo que se muestra en el propio anuncio oficial.

Si bien se ha revelado que la Master Ball te permitirá no fallar nunca el momento de lanzarla, lo que no se sabes es si se gastará como las Poké Ball comunes o si la podrías recuperar, según informa MeriStation.