¿Por qué no se ha realizado debate previo a las Elecciones 2023 en Paraguay?

Este domingo 30 de abril se llevarán a cabo en Paraguay las Elecciones Generales 2023. Estos comicios electorales tendrá la participación de aproximadamente 4.782.940 de ciudadanos, quienes ven en un debate la mejor forma de estar informados sobre las propuestas de los 13 candidatos que postulan por la presidencia de la nación guaraní.

¿POR QUÉ NO HUBO DEBATE ANTES DE LAS ELECCIONES 2023 EN PARAGUAY?

Según el Comité de Debate Presidencial 2023, el debate no se realizó debido a “la no aceptación de las condiciones y formatos por parte de uno de los candidatos”. “El objetivo de este debate era exponer a la ciudadanía las propuestas y los planes de gobierno que plantean los presidenciables con mayores preferencias”, señlaló la organización.

A pesar que no se dio más detalles, los medios paraguayos informaron que estas diferencias nacieron a raíz del pedido de Peña para que se incluyeran a otros dos candidatos en el debate. Esta recomendación no habría sido bien recibida por Alegre, quien respondió: “Sabíamos que el títere de la mafia no está en condiciones de aguantar un debate mano a mano”.

¿ES IMPORTANTE EL DEBATE EN LAS ELECCIONES EN PARAGUAY?

El debate presidencial previo a las elecciones generales no es de caracter obligatorio ni tampoco está establecido en la ley. Sin embargo, es útil ya que favorece a la ciudadanía en general para conocer las propuestas de aquellos que desean ocupar la presidencia. Ademas, es un espacio en el que los candidatos pueden dirigirse a un público más grande y exponer las ideas de manera clara y transparente.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES 2023 EN PARAGUAY?

En esta oportunidad, las personas tendrán 13 opciones distintas para elegir en las elecciones de este domingo 30 de abril. Conoce la lista de candidatos que está conformada por un aspirante a presidente y otro a vicepresidente: