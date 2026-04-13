En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se ha eliminado la colocación del sticker o holograma en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI) tras emitir el voto.

Esta decisión representa un cambio respecto a jornadas electorales anteriores, donde este distintivo era una señal visible de que el ciudadano ya había cumplido con su deber cívico.

¿Por qué ya no se colocará el sticker en el DNI?

Según explicó la ONPE, la eliminación del holograma responde a una actualización de los procedimientos electorales. El objetivo principal es hacer más ágil el flujo de votantes en las mesas de sufragio.

Al prescindir de este paso, se reduce el tiempo que cada elector pasa en la mesa, lo que resulta clave especialmente en jornadas con alta afluencia de ciudadanos.

Qué deben tener en cuenta los votantes

Los ciudadanos que acudan a votar deben saber que no recibirán ningún tipo de marca o sticker en su DNI al finalizar el proceso. Esto no representa ningún problema ni irregularidad.

Por ello, se recomienda:

Verificar correctamente el registro en el padrón electoral

Presentar el DNI físico al momento de votar

Conservar el documento en buen estado

El DNI sigue siendo el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

La eliminación del holograma no afecta la validez del voto

La ONPE fue enfática en señalar que esta medida no altera en absoluto la validez del sufragio ni el cumplimiento de las obligaciones electorales.

Es decir, aunque el DNI no tenga ninguna marca posterior, el voto queda debidamente registrado en el sistema electoral.

Un cambio que moderniza el proceso electoral

Con esta modificación, la ONPE busca optimizar la experiencia de votación y adaptar los procesos a nuevas dinámicas más eficientes.

Así, en estas Elecciones 2026, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto de forma más rápida, sin la necesidad de recibir el tradicional holograma en su documento de identidad.